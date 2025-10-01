Le MHSC a arraché une courte victoire sur la pelouse de Laval (0-1), mais le contenu n’a pas pleinement convaincu son entraîneur. Zoumana Camara a fait part de ses doutes en conférence de presse, évoquant une équipe encore en phase de construction, manquant de sérénité dans la gestion de ses temps forts et faibles.

Le MHSC "flirte avec une certaine fébrilité"

En conférence de presse après la rencontre, Zoumana Camara a livré un diagnostic honnête de la prestation de ses joueurs. Satisfait du résultat, mais pas vraiment de la manière, le technicien héraultais a pointé du doigt un manque de maîtrise mentale après l’ouverture du score. "Parce qu’on est encore une équipe en reconstruction, donc on flirte avec une certaine fébrilité et le doute."

"Dès qu’on marque, on ne sait plus quelle attitude avoir." "Une équipe en pleine confiance, à 1-0, peut-être qu’elle est beaucoup plus libérée, elle joue plus et essaye d’enfoncer le clou. Nous, on n’a pas su le faire."

Les Montpelliérains ont eu des situations pour se mettre à l’abri, mais ont laissé Laval croire à l’égalisation jusqu’au bout. Une frustration pour Camara : "Il y avait des situations où on aurait pu mettre ce deuxième but. Mais on a senti au contraire qu’il y avait ce léger doute, entre jouer long ou essayer de combiner."

"Trouver l’équilibre entre le jeu direct et le jeu combiné"

Avec un attaquant comme Alex Mendy en pointe, le MHSC dispose d’un point d’ancrage efficace pour le jeu long. Mais Camara ne veut pas enfermer son équipe dans une seule logique : "J’aimerais que mon équipe trouve l’équilibre entre ce jeu direct pour Alex, où on vient au deuxième ballon, et les moments où on est capable de faire du jeu combiné et de se libérer."

"Pour le reste, on est très, très loin"

Autre constat soulevé par le coach montpelliérain : la faible production offensive dans le jeu. Jusqu’ici, Montpellier s’est surtout montré dangereux sur coups de pied arrêtés. Une statistique que Camara a lui-même mise sur la table face à son vestiaire : "J’ai un peu piqué les joueurs, je leur ai fait part de cette statistique." "Quand on regarde les phases arrêtées, c’est la seule où on fait partie des équipes qui prétendent à quelque chose. Pour le reste, on est très, très loin, et c’est logique." "Mais ça ne veut pas dire qu’en l’acceptant, on ne va pas essayer de s’en rapprocher."

L’ASSE en ligne de mire du MHSC

Et la marge de progression devra vite se concrétiser, car le MHSC accueille l’AS Saint-Étienne ce samedi à la Mosson pour le choc de la 9e journée. Face à des Verts qui chercheront à réagir après leur première défaite de la saison, Montpellier devra se montrer plus solide dans la gestion de ses émotions et de ses temps faibles. "Il faut qu’on soit capables de prendre le contrôle sur des matchs comme celui-là, avec davantage de confiance, de maturité. C’est ce que j’attends désormais," a glissé Camara en conclusion.

Source : Midi Libre