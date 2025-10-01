Les groupes de supporters de l’ASSE viennent de publier un communiqué concernant le déplacement face au Red Star le samedi 1er novembre prochain.

Depuis le début de la saison, les parcages stéphanois ne cessent de se remplir, confirmant la réputation des supporters de l’AS Saint-Étienne comme l’un des publics les plus fidèles et passionnés de France. Match après match, que ce soit en Ligue 2 ou lors des déplacements en Coupe, les Verts sont toujours suivis par une marée humaine qui transcende les kilomètres et les difficultés logistiques.

À Laval, Boulogne, Clermont ou encore Amiens, les Stéphanois ont affiché complet, transformant parfois les stades adverses en véritables tribunes vertes. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une dimension particulière cette saison, où l’engouement autour de la quête de montée en Ligue 1 se fait sentir à chaque rendez-vous. Les supporters ne se contentent pas d’accompagner leur équipe : ils imposent leur ferveur, souvent audible bien plus fort que celle des locaux.

Cette régularité impressionnante renforce l’image de l’ASSE comme un club à part, porté par une culture populaire unique. Si le Chaudron reste leur temple, les fans prouvent que, partout en France, les Verts jouent presque « à domicile ». Une dynamique qui pourrait bien peser dans la course au retour parmi l’élite.

L’ASSE n’aura pas de parcage face au Red Star

Dans un communiqué commun, les groupes de supporters de l’ASSE ont annoncé ne pas se rendre en parcage face au Red Star dans 1 mois :

"L'ASSE se déplace le 1er novembre 2025, au stade Bauer, pour la rencontre face au RED STAR. C'est un déplacement que beaucoup de stéphanois ont coché sur leur calendrier. En effet, aucun de nos groupes n'a jamais mis les pieds dans ce parcage et le peuple vert souhaite inaugurer dignement ce nouveau stade.

La capacité du parcage visiteur à Bauer est limitée à 236 places. Nous ne parlons pas ici de restrictions administratives liées à un arrêté d'encadrement, mais bel et bien d'une limite du côté de l'infrastructure. La négociation pour obtenir un parcage étendu et ainsi gagner quelques places supplémentaires, comme nous avons pu le faire lors du déplacement à Clermont, n'a pas pu aboutir.

Après concertation entre les groupes de supporters stéphanois, force est de constater que nous serons dans l'incapacité de sélectionner nos membres pour remplir le parcage audonien. Avec une demande à plus de 800 personnes, il nous paraît impossible de laisser 550 stéphanois sur le carreau. En conséquence, nous annonçons la fermeture complète du parcage au RED STAR. Aucune place de match ne sera délivrée par l'ASSE, et aucun de nos groupes ne fera le déplacement.

Nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire pour les déplacements à Dunkerque, Pau ou Rodez.

Nous vous informerons le moment venu de la stratégie adoptée. Nos groupes et le club sont pleinement mobilisés pour emmener le maximum de stéphanois en déplacement et accompagner les Verts vers la Ligue 1."