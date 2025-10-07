Prochain adversaire des Verts après la trêve, Le Mans a tenu en échec l'ESTAC (2-2) vendredi dernier. Patrick Videira s'est exprimé après la rencontre. Un entraineur ambitieux qui veut digérer avant d'affronter l'ASSE.

Patrick Videira, entraîneur du Mans : "Après le nul face à l’ESTAC (2-2) ? Il y a de la déception parce que je leur avais demandé de pouvoir faire un match référence. On n'est pas très loin de notre match référence. Quelques minutes de déconcentration, on les paye cash face à une belle équipe. Avant les buts, ils n'ont vraiment rien du tout. On est devant dans tous les compartiments du jeu, dans la possession, dans les tirs, … Aujourd'hui, on a montré beaucoup de valeur. On a été au-dessus de cette équipe, qui est une très belle équipe. C'est comme ça…"

Le Mans sera coriace !

Patrick Videira, entraîneur du Mans : "On a eu les ressources mentales pour pouvoir aller chercher ce match nul. On avait la volonté d'aller le gagner. Je le répète, cette équipe de Troyes est une très belle équipe qui marchait sur tout le monde lors des 4 derniers matchs. Je pense qu'on les a mis en difficulté. Il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Mais je suis content de ça parce que ça démontre qu'aujourd'hui, ils sont déçus d'avoir fait match nul contre le leader. Donc, ça démontre l'ambition qu'ont ces garçons.

On va continuer à travailler en essayant de faire moins de petites erreurs parce qu'à ce niveau-là et face à ce type d'équipe, on le paye cash."

Le PFC pour préparer le déplacement à Geoffroy-Guichard

Patrick Videira, entraîneur du Mans : "On va passer à autre chose. On va garder énormément de positifs par rapport à ce match. On aura un bon match de prépa la semaine prochaine face au Paris FC pour préparer notre match à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne."

L'ESTAC s'en sort bien

Patrick Videira, entraîneur du Mans : " Sincèrement, quand on était bien en place, ils ont créé très peu d'occasions. Aujourd'hui, quand vous regardez même les xG sur ce match, vous verrez qu'on est au-dessus d'eux par rapport aux occasions créées. S'ils sont premiers, c'est qu'ils méritent d'être premiers. Ils ont écrasé beaucoup d'équipes. Mais je pense que le coach de Troyes a dû dire qu'on a su les mettre en difficulté."