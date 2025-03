L'ASSE se rendait cet après-midi à Montpellier pour un match décisif dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Avec l’ambition de revenir à hauteur de Reims et de dépasser Le Havre. Malheureusement, la rencontre n'est pas aller à son terme à cause d'un coup de sang des supporters de Montpellier. Une décision devait être entérinée sur l'issue de cette rencontre. Les instances n’ont pas tranché aujourd’hui !

Les hommes d’Eirik Horneland ont idéalement débuté la rencontre. Dès les premières minutes, Lucas Stassin, bien servi dans la surface, a ouvert le score (1-0), offrant aux Verts un départ parfait et nourrissant l’espoir d’une belle après-midi pour les supporters stéphanois.

Cependant, la première période ne s’est pas achevée sous les meilleurs auspices pour l’ASSE. Maxime Bernauer a été expulsé peu avant la pause, laissant son équipe en infériorité numérique. Un coup dur qui aurait pu enrayer la dynamique stéphanoise, mais les joueurs ont fait preuve de caractère. De retour des vestiaires, ils ont même réussi à creuser l’écart grâce à un deuxième but de Lucas Stassin, auteur d’un doublé mérité (2-0).

Ce second but a toutefois exacerbé la frustration des supporters montpelliérains. Mécontents de la prestation de leur équipe, ils ont multiplié les jets de fumigènes et de projectiles sur la pelouse du stade de La Mosson, entraînant une première interruption du match. Après quelques minutes d’attente, la rencontre a timidement repris, mais la tension est montée d’un cran avec de nouveaux incidents. Un début d’incendie a même été signalé dans une tribune, nécessitant une intervention rapide des forces de l’ordre.

Face à l’ampleur des débordements et à l’impossibilité d’assurer la sécurité des joueurs et du public, l’arbitre François Letexier, suivant la décision du Préfet de l’Hérault, a mis un terme définitif à la rencontre. Les instances doivent désormais trancher et statuer sur la suite à donner à ces événements.

La décision tombe pour MHSC-ASSE

Ce mercredi, l'ensemble des parties ont été entendus par la LFP. Le MHSC comme l'ASSE attendaient un dénouement rapide. C'était à attendre, la LFP a décidé de placer le dossier en instruction afin de prendre le temps d'approfondir sa connaissance des circonstances. La décision finale reste donc attendue par les deux clubs.

"Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 2 avril 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

Aucune rencontre du club n’ayant lieu à domicile avant cette date, la Commission ne prononce pas de mesure conservatoire."