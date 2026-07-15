Un temps courtisé par l'ASSE, Killian Corredor s'est officiellement engagé avec le FC Nantes. L'attaquant retrouve la Ligue 2, un championnat qu'il connait bien pour y avoir brillé avec Rodez.

Le FC Nantes poursuit son mercato estival à un rythme soutenu. Mardi 14 juillet, les Canaris ont officialisé l'arrivée de Killian Corredor, quatrième recrue de l'été après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin. L'attaquant français de 25 ans s'est engagé jusqu'en juin 2030 avec le club ligérien.

Corredor retrouve un championnat où il a brillé

Un temps annoncé dans le viseur de l'ASSE, Killian Corredor ne rejoindra donc finalement pas le Forez. L'ancien joueur de Rodez a préféré relever le défi nantais après deux saisons convaincantes sous les couleurs de Darmstadt, en deuxième division allemande. En 65 rencontres disputées outre-Rhin, l'attaquant a marqué 13 fois et confirmé sa progression. De quoi intéresser plusieurs clubs français cet été, Nantes remportant la mise.

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Un nouveau chapitre s'ouvre pour Killian 🖊️📖 — FC Nantes (@FCNantes) July 14, 2026

Avant son départ pour l'Allemagne, Corredor s'était déjà fait un nom en Ligue 2. Avec Rodez, il a inscrit 20 buts en 89 apparitions, démontrant sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres. Un profil qui semblait correspondre aux besoins de l'ASSE, Nantes se montrant finalement le plus convaincant. À son arrivée, le nouveau Canari a également dévoilé le numéro qu'il arborera. Il évoluera avec le 12, un choix symbolique en hommage au département de l'Aveyron, où il a grandi et effectué une grande partie de sa formation.

L'ASSE reste active

Du côté des Nantais, le recrutement pourrait ne pas s'arrêter là. Le club travaillerait également sur la venue de Vincent Marchetti, milieu de terrain du Paris FC. Une piste qui confirmerait la volonté des dirigeants de renforcer plusieurs secteurs de jeu avant le début de la saison. Pour l'ASSE, il faudra désormais se tourner vers d'autres solutions offensives. Les Verts restent actifs sur le marché des transferts et devraient poursuivre leurs recherches afin d'apporter de nouvelles armes à leur effectif.