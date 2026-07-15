Alors que la préparation estivale bat son plein sous la chaleur étouffante de ce mois de juillet, le staff de l'ASSE enregistre deux renforts particulièrement attendus. En ce mardi 14 juillet, deux milieux stéphanois ont fait leur retour à l'entraînement collectif à l'Étrat. Une excellente nouvelle pour le groupe de Ian Cathro, qui va pouvoir compter sur des forces vives supplémentaires pour la suite de la préparation.

Éloignés des séances collectives ces derniers temps, les deux joueurs ont officiellement repris le chemin des terrains. Ce retour à l'entraînement est une véritable bouffée d'oxygène pour le staff technique stéphanois.

L'objectif à court terme est simple : rebooster leur condition physique et leur permettre d'assimiler rapidement les principes de jeu mis en place par le nouvel entraîneur écossais. Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali vont pouvoir postuler très prochainement pour disputer leurs premières minutes de jeu lors des confrontations amicales de l'été.

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Après plusieurs mois d'absence, les deux joueurs avaient hâte de retrouver les terrains. Touché au genou, Nadir El Jamali avait entamé sa réathlétisation en fin de saison passée, tandis que Mahmoud Jaber avait lui fait son retour en juin. L'Israélien avait alors repris en salle, quelques jours avant le retour de ses coéquipiers à l'Étrat.

L'ASSE devrait prendre son temps pour les réintégrer

Si l'enthousiasme est de mise à l'Étrat, le staff médical et technique de l'ASSE refuse de brûler les étapes. Pas question de prendre le moindre risque avec la santé des joueurs à l'aube d'une saison qui s'annonce intense.

Un retour dans le groupe pour le match amical face au Servette Genève en Suisse est sans doute prématuré. Les deux joueurs vont continuer à monter en puissance tout au long des semaines à venir afin d'intégrer le groupe lors des rendez-vous amicaux suivants.

La prudence reste le maître-mot, mais voir Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali de nouveau crampons aux pieds est un signal très positif pour l'ASSE.