C'est l'un des mouvements marquants du mercato en Ligue 2. Ancien joueur de l'AS Saint-Étienne entre 2022 et début 2025, Mathieu Cafaro vient de s'engager en faveur du FC Nantes. Dans une interview, il exprime les raisons de son arrivées.

Libéré par le Paris FC qu'il avait rejoint en février 2025, le joueur de 29 ans débarque chez les Canaris jusqu'en 2028 (avec une année supplémentaire en option). En Loire-Atlantique, le spécialiste des montées compte bien répéter ses exploits du passé.

L'expérience des montées en Ligue 1, Mathieu Cafaro connaît

Mathieu Cafaro connaît la recette pour quitter la Ligue 2. Le joueur né en 1997 a déjà décroché trois accessions dans l'élite : avec Reims (2018), Saint-Étienne (2024) et tout récemment le Paris FC (2025). Dans sa première interview sur la chaîne YouTube du FC Nantes, l'ailier a affiché ses ambitions dès son arrivée.

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Mathieu Cafaro : « Très content d'avoir rejoint le FC Nantes, très content aussi de faire partie de ce projet pour pouvoir remonter. Je suis venu pour essayer d'aider l'équipe à le faire, apporter mon expérience des montées et j'espère pouvoir réussir l'objectif le plus rapidement possible. »

L'ancien Stéphanois voit d'ailleurs d'importantes similitudes entre son aventure à Geoffroy-Guichard et sa nouvelle mission chez les Jaune et Vert :

« Ça me rappelait un peu le projet auquel j'avais participé avec Saint-Etienne. Pour moi, on arrive dans le même contexte. J'espère réussir plus vite, car on l'avait réussi en deux ans. Mais en tout cas, beau challenge. Je connais très bien le championnat de Ligue 2. Je connais très bien aussi les montées. J'en ai fait trois auparavant. Je suis venu pour en vivre une quatrième. »

« Faire de notre stade une forteresse »

Pour briller dans cet exercice périlleux, Cafaro insiste sur la cohésion du vestiaire et la régularité des résultats :

« Les ingrédients, c'est d'avoir un très bon groupe. D'être le plus régulier possible dans le championnat, faire de notre stade une forteresse, de prendre le plus de points possible. »

Interrogé sur son profil et son état d'esprit, le nouveau numéro 20 nantais a résumé sa philosophie de jeu.

Mathieu Cafaro : « Mes qualités sur un terrain ? Je vais me battre tout au long de la saison, je ne vais jamais rien lâcher et je vais essayer d'être le plus performant possible en marquant des buts, en servant aussi mes coéquipiers. »

La magie de La Beaujoire

Déjà conquis par l'atmosphère entourant le club nantais, Mathieu Cafaro a partagé un clin d'œil à ses nouveaux supporters

« La Beaujoire, avec cette ambiance, la petite musique d'avant-match... D'ailleurs, mon fils la connaît déjà ! La Beaujoire, c'est mythique et j'espère y vivre de belles émotions. Le club aussi, son histoire, je connais tout du club. Nantes, c'est Nantes, donc ça m'a tout de suite attiré. »