Avant d'affronter Rennes, Olivier Dall'Oglio s'est longuement exprimé au micro de BeIN Sport. L'occasion d'aborder Mathieu Cafaro et Benjamin Bouchouari pour l'entraîneur de l'ASSE.

Dall'Oglio attend plus de Cafaro

Interrogé par Omar Da Fonseca en avant match de Rennes-ASSE sur BeIN Sport, Olivier Dall’Oglio s'est exprimé sur Mathieu Cafaro. Le journaliste de beIN demande à l'entraîneur stéphanois, comment le staff stéphanois peut faire pour que l'ailier devienne plus "concret" car il "est plein de qualités" mais trop "irrégulier".

La réponse d'Olivier Dall'Oglio : "Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Cafi, comme on l'appelle, c'est un joueur de première division. Maintenant, il n'est pas toujours présent. Il a des absences, des oublis. Il faudrait qu'il soit dans le dur tout le temps, qu'il travaille beaucoup plus sur le terrain. Il nous montre des choses vraiment intéressantes notamment sur l'aspect technique. On aurait besoin de lui, car il a une grosse frappe de balle, il est capable de finir, mais il manque de régularité. Comment on peut faire ? Je ne sais pas, on y travaille. C'est vrai que c'est un garçon qui par rapport à ses qualités pourraient donner beaucoup plus. Il a en plus une bonne mentalité. Il manque un grain de quelque chose, un peu de piment".

Bouchouari a grandi à l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Pour en revenir à Benjamin (Bouchouari), c'est un joueur techniquement à l'aise, mais qui c'était cantonné à une certaine partie du terrain et surtout pas derrière. Il ne revenait pas beaucoup et devant, il était hésitant. On a beaucoup parler avec lui, il a perdu sa place et il était plus dans les plans car je pense qu'il n'avait pas compris. Je pense que cet été, le fait d'être écarté, peut être de changer d'entourage, ça à certainement jouer en sa faveur. On retrouve un autre joueur, il est différent, il est capable de garder le ballon, d'accélérer et de défendre aussi. On a besoin de lui. Dernièrement, on a même vu qu'il était capable de marquer, mais on n'en avait pas de doute. On avait vraiment insisté avec lui au niveau du club. Je pense qu'il n'entendait pas et aujourd'hui, il a entendu !"