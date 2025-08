L'ASSE poursuit son mercato et pourrait prochainement enregistrer la venue d'un arrière gauche. Après les arrivées de Mahmoud Jaber (Maccabi Haïfa) et de Chico Lamba (Arouca), le latéral de l'Etoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan, devrait être la prochaine recrue des Verts selon Nova Sport et Mozzart Sport. Un renfort attendu par le staff, après plusieurs semaines de prospection et de discussions.

Eirik Horneland espérait initialement pouvoir compter sur un latéral gauche apte pour le stage à Aix-les-Bains. L'entraîneur norvégien a finalement dû prendre son mal en patience. Malgré l'absence de prolongation pour Léo Pétrot et le retour de Pierre Cornud en Israël, seuls Lassana Traoré et Maedine Makloufi auront été à sa disposition durant cette préparation. Deux jeunes joueurs qui affichent encore certains manques.

Différents profils étudiés dont Christ Tapé

Une situation qui n'a pas permis à Horneland de tester un semblant de XI type durant le mois de juillet. Cela ne sera d'ailleurs pas le cas non plus ce samedi, face à Cagliari. Si Lassana Traoré représente un profil à potentiel sur qui Kilmer mise pour l'avenir, il est évident que le sénégalais n'est pas encore prêt pour enchaîner au niveau professionnel. Né en 2007, ses carences avaient déjà été observées par le staff en deuxième partie de saison dernière, lors d'entraînements auxquels il avait pris part.

Depuis le départ de Pierre Cornud, et encore plus depuis que le cas Pétrot a été réglé, l'ASSE s'est donc activée sur le dossier du latéral gauche. Ce recrutement a même été érigé en priorité ces dernières semaines. L'idée à ce poste est clairement d'enrôler un jeune joueur disposant d'une marge de progression importante. Dans cette optique, un certain nombre de joueurs de moins de 23 ans ont été dans les radars du club. C'est par exemple le cas de Christ Tapé, selon nos informations. Ce latéral gauche né en 2006 évolue à l'AC Horsens. Alors qu'il jouait encore en Côte d'Ivoire il y a un an, il s'est imposé comme un titulaire en deuxième division danoise. Disposant d'un profil intéressant, il a donc fait partie des joueurs que les Verts ont contacté cet été.

Annan arrive à l'ASSE ?

Mais à en croire la presse serbe, l'ASSE aurait jeté son dévolu sur Ebenezer Annan (Etoile Rouge de Belgrade). Nova Sport évoque l'arrivée de l'international ghanéen contre un chèque de 2 millions d’euros fixes, assorti de 500 000 euros de bonus facilement atteignables. Outre le montant du transfert, les dirigeants serbes auraient aussi négocié 25 % sur une future revente, preuve de leur confiance dans le potentiel du joueur né en 2002. L’ASSE disposerait toutefois d'une option pour racheter 15 % de ces droits contre la somme de 500 000 euros supplémentaires.

Comme évoqué dans notre vidéo YouTube hier matin, nous n'avons pas pu nous faire confirmer cet accord pour l'heure. Dans l'attente d'informations concordantes côté français, il ne nous reste plus qu'à espérer que l'arrivée d'Annan se finalise bel et bien dans les prochaines heures. Ce qui permettrait à Horneland de disposer d'une option plus rassurante pour son couloir gauche, le samedi 9 août prochain face à Laval.