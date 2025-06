Opposé à Chelsea pour son entrée dans la Coupe du monde des clubs, le Los Angeles FC de Denis Bouanga s’est incliné logiquement (2-0) face à des Blues solides. L’ancien Stéphanois a été le principal danger côté californien.

Dans un Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta clairsemé, Chelsea a parfaitement entamé son tournoi mondial. Grâce à des buts de Pedro Neto (34e) et Enzo Fernandez (80e), les Blues s’imposent 2-0 face à une équipe de Los Angeles courageuse, mais trop imprécise pour espérer mieux. Les Anglais prennent ainsi provisoirement la tête du groupe D, en attendant le match entre Flamengo et l’Espérance de Tunis.

Déjà vainqueur de la Ligue Europa Conference en mai, Chelsea poursuit sa dynamique positive. Maîtrise collective, supériorité technique et réalisme ont fait la différence, même si la rencontre n’a pas été d’un très haut niveau.

Bouanga, la menace californienne

Aligné d’entrée sur le flanc gauche de l’attaque du LAFC, Denis Bouanga a été le joueur le plus remuant côté américain. Dès la première période, il a mis en difficulté Reece James et provoqué un carton jaune du capitaine des Blues (36e). Il a également tenté un coup franc direct bien capté par Sanchez (38e).

Au retour des vestiaires, Bouanga a continué à dynamiser le jeu des siens. Il s’est notamment créé une belle occasion à la 57e minute avec une frappe puissante repoussée par le gardien espagnol. Trois minutes plus tard, il a failli relancer son équipe dans la foulée du deuxième but, mais là encore, Sanchez s’est interposé.

L'ancien Vert a livré une prestation de belle facture, manquant de peu de trouver le chemin des filets. En l'absence de réussite collective, il a été l’un des rares à hisser son niveau dans une équipe dépassée.

Un LAFC trop limité

Malgré une belle série sans défaite avant ce match et l’entrée en jeu d’Olivier Giroud en seconde période, le LAFC n’a pas pu tenir tête à un Chelsea plus mature dans ses temps forts. Les Californiens ont tenté d’exister, notamment dans le dernier quart d’heure, mais la précision et la justesse leur ont fait défaut.

Le prochain match contre Flamengo ou l’Espérance sera déjà décisif pour espérer entrevoir les huitièmes de finale dans ce groupe D.