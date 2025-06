Recruté à l’été 2024 pour 1,1 million d’euros en provenance du Maccabi Haïfa, Pierre Cornud n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. Moins d’un an après son arrivée dans le Forez, l’arrière gauche est sur le point de repartir. Plusieurs clubs sont sur le coup.

D’après le journaliste Yigal Goldstein, les discussions entre l’ASSE et le Maccabi Haïfa auraient connu une nette avancée ces derniers jours. Le club israélien, à la recherche d’un renfort à gauche, connaît bien Cornud, qui y avait réalisé deux saisons solides ponctuées d’un titre de champion, d’une participation à la Ligue des champions et d’un huitième de finale en Ligue Europa Conférence.

Un accord de principe aurait même été trouvé dès le mois de janvier entre le joueur et son ancien club pour un futur contrat. Ne restait alors qu’à rapprocher les positions entre les deux clubs, ce qui semble désormais chose faite.

Un départ logique lors du mercato ?

Jamais véritablement intégré dans la rotation stéphanoise, souvent freiné par des blessures ou un manque de confiance, Cornud n’a disputé que 11 rencontres toutes compétitions confondues. Ni le staff ni les supporters n’ont été convaincus par ses prestations, ce qui rend son départ inévitable.

Les bonnes relations entre l’ASSE et le Maccabi Haïfa, illustrées récemment par le transfert de Mahmoud Jaber vers le Forez pour environ 2 millions d’euros plus bonus, pourraient faciliter cette transaction et accélérer la finalisation du deal.

Un chantier défensif toujours en cours

Le départ de Cornud libérerait une place sur le côté gauche de la défense stéphanoise, un secteur où d’autres ajustements sont attendus durant l’intersaison. Ce mouvement pourrait également permettre à de nouveaux joueurs de se révéler pendant la préparation estivale.

Une chose est sûre : l’ASSE poursuit sa refonte d’effectif, et Pierre Cornud ne devrait pas figurer dans les plans du club pour la saison 2025-2026.

Israël ou la Grèce pour Cornud

Selon les informations de Foot Mercato, Pierre Cornud reste apprécié par le Maccabi Haifa. Le club israélien souhaite un retour de son latéral. Le Maccabi Tel-Aviv s’est aussi positionné. Les grecs de l’Aris Salonique sont aussi sur le dossier.

Le latéral de l’ASSE a d’ores et déjà décliné une offre venant du FK Kaliningrad en Russie.