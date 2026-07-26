L'ASSE a pris ses quartiers à Divonne-les-Bains pour une semaine de stage de préparation. Le staff stéphanois a convoqué un groupe de 27 joueurs avec deux jeunes éléments qui font leur apparition avec les pros. Les Verts disputeront également deux matchs amicaux face à Lausanne Sport puis Venise.

Après plusieurs semaines de préparation à L'Étrat, l'ASSE a changé d'air. Les Stéphanois ont rejoint Divonne-les-Bains (Ain) où ils effectueront une semaine de travail intensif. Un rendez-vous important pour Ian Cathro, qui va poursuivre la montée en puissance de son groupe avant le début de la saison.

Dès leur arrivée, les Verts ont enchaîné avec deux séances d'entraînement ce samedi. L'objectif est clair : renforcer les automatismes et augmenter progressivement la charge physique avant deux rencontres amicales programmées dans les prochains jours.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Cathro mise sur deux jeunes à Divonne-les-Bains

Le groupe retenu reste très proche de celui aperçu depuis la reprise. On retrouve notamment Larsonneur, Cardona, Stassin, Davitashvili, Ekwah, Bernauer, Old, Boakye ou encore Breum.

La liste complète des joueurs présents :

Gardiens : Larsonneur, Colombet, Ndiaye, Masse.

Défenseurs : Le Cardinal, Ferreira, Pedro, Nair, Kasia, Jediael Mbambi, Stojkovic, Old.

Milieux : Ekwah, Bernauer, Csongvai, Breum, Moulin, Sissoko, Gadegbeku, Baalal, Boakye.

Attaquants : Cardona, Stassin, Davitashvili, Lutin, Duffus, Ballo.

Deux jeunes attirent particulièrement l'attention. Le premier est Modibo Sissoko. Le milieu de terrain malien est récompensé de son bon début de préparation avec la réserve. Auteur de l'unique but stéphanois lors de la défaite face à l'OM (2-1), il gagne sa place avec les professionnels pour cette semaine de travail.

Autre satisfaction, la présence de Jediael Mbambi. Le jeune défenseur belge, dont Peuple Vert avait révélé l'arrivée en exclusivité cet été, découvre lui aussi le quotidien du groupe professionnel durant ce stage. Une belle opportunité pour poursuivre son intégration.

Deux matchs pour conclure le stage de l'ASSE

Quelques absences sont toutefois à signaler. Jaber, Lamba, El Jamali, Paalberg et N'Guessan poursuivent leur réathlétisation. Annan, Moueffek, Nadé et Miladinovic ne figurent également pas dans le groupe, ces derniers étant laissé de côté par choix du staff.

La semaine sera rythmée par deux rencontres amicales. Dès ce mercredi, les Stéphanois affronteront Lausanne Sport, pensionnaire de première division suisse. Un premier test intéressant face à une équipe déjà bien avancée dans sa préparation.

Le stage se terminera samedi avec une affiche face à Venise, récent promu en Serie A. Cette rencontre se disputera à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Deux oppositions qui permettront à Ian Cathro de poursuivre sa revue d'effectif et d'évaluer l'état de forme de chacun avant le début des compétitions officielles.

L'intégration de Modibo Sissoko et de Jediel Mbambi constitue l'une des principales informations de ce stage. Deux jeunes joueurs de l'équipe réserve qui auront l'occasion de marquer des points aux yeux du staff stéphanois durant cette semaine à Divonne-les-Bains.