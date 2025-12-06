Après avoir enchaîné deux succès de rang en Ligue 2, l’ASSE souhaite poursuivre du côté de Dunkerque ce samedi soir lors de la 16ᵉ journée. Les Verts n’ont pas souvent été reçus au stade Marcel-Tribut dans leur histoire. Au XXIᵉ siècle, leur seul voyage à Dunkerque ne s’était pas bien déroulé. Retour sur le dernier déplacement des Stéphanois face à l’USLD.

Avant sa rencontre à Dunkerque, l’ASSE vient de s’incliner à domicile contre Amiens et voit le haut de tableau de Ligue 2 s’éloigner. L’arrivée d’Olivier Dall’Oglio sur le banc n’a, pour l’heure, pas réellement lancé une nouvelle dynamique. Les Stéphanois sont 10ᵉ et comptent neuf points de retard sur Auxerre et Angers, qui caracolent en tête du championnat.

Une erreur d’arbitrage plombe les Verts

L’entame de match n’est pas très emballante. L’ASSE maîtrise, mais peine à se montrer dangereuse sur le but des Nordistes. Les hommes de Luis Castro se battent pour leur maintien et veulent enchaîner après deux succès de rang. Plus la rencontre avance, moins les Stéphanois parviennent à s’approcher de la surface adverse.

En seconde période, le match tombe dans un faux rythme et l’on sent que l’ASSE pourrait jouer des heures sans marquer. Au début du dernier quart d’heure, Courtet force Larsonneur à une belle parade. Le portier stéphanois repousse alors sur Mughe, qui manque le cadre. Le joueur prêté par l’OM parvient tout de même à obtenir un corner, alors que personne n’a détourné sa tentative.

Sur le corner, Sanganté reprend le ballon et trompe le portier stéphanois, qui est alors fou de rage. Sur une erreur d’arbitrage, l’ASSE s’incline 1-0 à Dunkerque et semble tirer une croix sur la montée en Ligue 1.

Une défaite synonyme de déclic pour l’ASSE

Cette défaite provoque de nombreuses réactions entre coups de gueule en zone mixte et explications en interne. La semaine qui suit ce revers est animée à l’Étrat. Dix jours plus tard, les Verts se relancent en étrillant Troyes 5-0 puis enchaînent en faisant chuter Angers à domicile (0-3).

La défaite à Dunkerque semble avoir sonné une révolte à l’ASSE, qui remontera jusqu’à la deuxième place de Ligue 2. Malheureusement, les hommes d’Olivier Dall’Oglio craqueront lors des trois dernières journées et termineront troisièmes du championnat. Les Verts feront le travail en barrages et obtiendront leur ticket pour la saison 2024-2025 en Ligue 1.