ASSE - MHSC : À deux jours de son déplacement à Geoffroy-Guichard, Zoumana Camara s'est présenté devant les médias pour faire le point sur son groupe, son mercato et sa vision du choc à venir face au leader stéphanois. Un discours mesuré, mais empreint d'ambition.

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Il y a des joueurs qui ont repris partiellement, qui arrivent vers cette fin de semaine sur du travail collectif. Je pense notamment à Théo Chennahi et à Yael Mouanga aussi. Ce sont des joueurs qui peuvent prétendre être dans le groupe ce week-end.

Sur les dernières recrues, il y a Jérémy Hatchi qui s'entraîne normalement, donc il n'y a pas de soucis particuliers."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un mercato qui a comblé les départs

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Mon bilan du mercato ? On a remplacé les joueurs qui sont partis. On a comblé ce qu'on a perdu. On verra par la suite, il faut laisser du temps, il faut travailler. On a le sentiment qu'on a débuté une prépa, que le championnat commence et qu'il y a eu du mouvement. Je ne veux pas dire refaire une préparation, mais il faut laisser maintenant de nouveau un temps pour avoir tout le groupe au complet et être compétitifs. Peut-être que cette trêve qui va arriver dans 2-3 matchs va permettre ça. Mais entre-temps, il y a des matchs à jouer et à gagner. On avance sereinement.

Quand on regarde, quasiment tous les postes sont doublés. Certains sont polyvalents. C'est assez équilibré dans l'ensemble."

Le départ de Carotti n'a rien changé dans le processus

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Quand Bruno Carotti était là, j'étais toujours en constante discussion avec lui et à la fin, on validait. Le départ de Bruno ne m'a pas donné une option supplémentaire. Il n'y a pas eu une liberté en plus. C'est toujours consultation, propositions, discussions, échanges. Il n'y a pas eu de différence à ce niveau."

Face au leader, "on y va avec nos armes"

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "C'est un très bon match à jouer face au leader incontesté pour le moment. Une équipe qui commence fort, qui marque beaucoup de buts, qui donne l'impression d'avoir retrouvé un équilibre défensif qu'ils avaient peut-être moins sur la saison passée. C'est un leader. Nous, on y va avec nos armes et avec de l'ambition.

On y va pour faire un bon résultat. On sait qu'on est solide, on sait qu'on est capable de bien voyager. Donc, on prépare ce match de la manière la plus sereine possible."

ASSE - MHSC : Une ambiance de Chaudron vécue positivement

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Jouer dans une ambiance pareille, je pense que pour un joueur, c'est top. Il faudra que les joueurs profitent, soient ambitieux et donnent le maximum. Mais des matchs comme ça, j'imagine que tout le monde a envie de les jouer. Je vois le côté très positif de cette rencontre."

ASSE - MHSC : Aucune préparation différenciée malgré le statut de leader

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Je ne fais pas de différence entre ma préparation contre Dunkerque et celle contre Saint-Étienne. On va jouer une bonne équipe, une équipe performante, une équipe avec de l'expérience. Une équipe qui, offensivement, marche bien avec des joueurs en confiance. Une équipe dont le système, pour l'instant, roule, qui est dominatrice et qui essaye de faire la différence dans la première demi-heure de jeu, en tout cas dans ces matchs, a réussi à le faire, sauf le dernier. Mais je ne prépare pas différemment parce que c'est le leader."

Un travail mental spécifique pour les jeunes joueurs

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Il y a un travail à faire sur les jeunes joueurs. Ça ne suffit pas de dire que vous allez jouer dans un stade plein. Parce que quand on arrive et qu'on découvre ça en sortant à l'échauffement, ça peut faire quelque chose. Donc c'est préparer mentalement, amener certaines choses qu'ils vont faire dans le contexte, dans ce qu'on travaille dans la semaine, pour faire en sorte que lorsqu'ils arrivent, ils soient hermétiques à tout ça et qu'ils puissent être libérés quand ils jouent.

C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller jouer ce match en étant libéré, en faisant ce qu'on sait faire de bien et améliorer là où on est moins performant. Mais d'être libéré."

ASSE - MHSC : Solidité défensive contre efficacité offensive

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Les deux équipes n'ont pas perdu. On arrive nous aussi à vaincu, avec certes moins de points, moins de buts marqués, mais on arrive avec moins de buts encaissés. Donc il y a d'un côté une équipe qui est très performante et qui peut marquer à tout moment, et de l'autre côté, nous, pour marquer des buts, on est un peu plus en difficulté, mais on sait qu'on en encaisse très peu. Donc il va falloir rééquilibrer ça dans nos forces, maintenir cette solidité, et amener beaucoup plus d'efficacité si on veut être ambitieux là-bas et ramener quelque chose."

Un groupe jeune, en progression constante

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "J'ai un groupe qui est jeune, j'ai un groupe qui découvre. Certains vont découvrir Geoffroy Guichard pour la première fois. Certains ont découvert la Ligue 2 pour la première fois. Si vous regardez le visage qu'on a eu la saison passée à l'aller et le retour, il était différent. Donc l'équipe va continuer à progresser, elle va continuer à être meilleure, les joueurs individuellement et collectivement.

On a un vécu, le vécu de la saison dernière, ce qui donne une assise et ce qui donne des certitudes. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on est en avance. Et les jeunes joueurs qu'on intègre, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient entourés par des joueurs qui puissent leur permettre de s'épanouir et de faire en sorte qu'ils amènent cette fougue et cette insouciance."

ASSE - MHSC : Le style stéphanois analysé, un respect mutuel affiché

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Il y a plusieurs animations qui sont proposées par rapport à leur force. Ils essayent de mettre en place un système qui leur convient et qui convient à leurs joueurs. C'est une équipe qui veut essayer d'attirer et utiliser la profondeur, la verticalité et la vitesse des joueurs comme Cardona, Davitashvili ou Boakye. Ils jouent avec leur style. Il faut respecter ça. Nous aussi, on a le nôtre. C'est vrai que c'est une belle équipe qui a aussi emmagasiné énormément de confiance puisqu'elle a enchaîné les bons résultats. Mais nous aussi, on est sur une bonne série, même si ce n'est que quatre matchs. Ça a laissé, par moments, de la frustration. Mais la différence, c'est que moi, j'ai un groupe qui va et qui continuera à s'améliorer. Je n'ai pas encore un groupe prêt à pouvoir prétendre tout de suite dans le championnat, mais on est déjà bien. On a de l'ambition."

Source : MHSC