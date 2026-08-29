Alors que la 4ème journée de Ligue 2 a débuté hier, deux nouvelles rencontres se tenaient à 14h ce samedi. Annecy recevait Metz, tandis que Reims était sur la pelouse du Stade Bauer de Saint-Ouen. Résumé et résultats.

Après une défaite lundi soir à Reims, Annecy n’a pas réussi à rejoindre l’ASSE au classement. Avec deux victoires lors des deux premières journées, les Annéciens souhaitaient vite repartir de l’avant ce week-end. Les joueurs de Laurent Guyot défiaient le FC Metz, tenu en échec la semaine dernière face à Laval.

Les joueurs messins étaient donc également à la relance après un résultat frustrant à domicile face aux Tangos. Avec cinq points en trois journées, une défaite du club lorrain laisserait l’opportunité aux Verts, leaders, de prendre sept points d’avance en cas de victoire à Dijon, lundi soir.

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Reims et le Red Star à la lutte pour rester au contact du podium de Ligue 2

Grâce à son succès face à Annecy, les Rémois sont revenus à un point de leur adversaire, ce lundi. Les hommes de Nicolas Usaï ont obtenu leur première victoire de la saison en Ligue 2 et souhaitaient confirmer à l’extérieur.

Sur leur route, le Red Star, barragiste en fin d’exercice précédent, présentait le même bilan que les Champenois avant le coup d’envoi. À domicile, le club audonnien entendait bien s’offrir le Stade de Reims pour envoyer un message et montrer qu’il faudra compter sur le club francilien comme outsider dans la course à la montée.

Reims renverse le Red Star et enchaîne

Le Red Star avait pourtant l'occasion de prendre rapidement les commandes. Dès la 5e minute, Damien Durand manque un penalty, mais les Audoniens ne tardent pas à se rattraper. Saîf-Eddine Khaoui ouvre le score cinq minutes plus tard sur un service de Théo Magnin. L'avantage ne dure que trois minutes : Samuel Kotto égalise de la tête sur corner. Reims poursuit sur sa lancée et Youssef El Kachati donne l'avantage aux Champenois à la 33e minute. Les hommes de Nicolas Usaï rentrent aux vestiaires avec un but d'avance.

Le Red Star tente de réagir au retour des vestiaires. Elyaz Zidane puis Kévin Cabral se procurent des situations et Kémo Cissé trouve même la barre transversale à la 57e minute. Mais Reims se montre beaucoup plus efficace. El Kachati signe un doublé à la 53e, avant que Sambou Soumano ne transforme un penalty obtenu par Ange Tia à la 78e. Reims s'impose finalement 4-1 à Bauer et signe une deuxième victoire consécutive après celle obtenue face à Annecy.

Annecy et Metz se neutralisent

Dans le même temps, Metz pensait avoir fait le plus difficile à Annecy. Téji Savanier débloque la rencontre à la 24e minute sur coup franc. Les Haut-Savoyards ne tardent toutefois pas à répondre. Neuf minutes plus tard, Kadan Young remet les deux équipes à égalité sur une passe de Kilyan Veniere. Le score reste à 1-1 jusqu'à la pause malgré plusieurs situations de part et d'autre.

Annecy revient avec de bonnes intentions et Zépiqueno Redmond oblige Pape Sy à intervenir dès la 48e minute. Ahmed Kashi et Kilyan Veniere sollicitent également le gardien messin. Metz procède à trois changements avant l'heure de jeu avec les entrées d'Ibou Sané, Believe Munongo et Nathan Mbala, sans réussir à reprendre l'avantage. La fin de rencontre reste fermée. Ibou Sané dispose encore d'une occasion de la tête à la 89e minute, sans trouver le cadre. Les deux formations se quittent donc sur un nul, 1-1. Annecy compte désormais sept points, tandis que Metz avance plus lentement avec six unités. L'ASSE reste seule en tête avant son déplacement à Dijon lundi soir.