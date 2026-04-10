L’ASSE a laissé filer 11 points précieux cette saison en Ligue 2. Des matchs maîtrisés en apparence, mais mal conclus. Retour sur ces rendez-vous qui pourraient coûter cher au sprint final.

La saison des Verts est loin d’être linéaire. Capables de maîtriser leurs matchs, les joueurs de l'ASSE ont pourtant laissé échapper des points précieux. Trop souvent. Des scénarios frustrants, parfois cruels, qui alimentent aujourd’hui les regrets. Laval, Grenoble, Bastia, Boulogne, Nancy… autant de rencontres où l’ASSE avait la main, mais n’a pas su finir le travail.

ASSE : des matchs maîtrisés mais mal payés

Tout commence à Laval, lors de la première journée. L’ASSE domine, impose son rythme et renverse même la situation après avoir été menée. Mais à la 87e minute, Clavreul égalise. Score final : 2-2. Deux points envolés face à une équipe pourtant catastrophique à domicile cette saison (9 points pris sur 42).

Deux semaines plus tard, même sensation face à Grenoble. Les Verts marchent sur leur adversaire. 79% de possession, 20 tirs. Mickaël Nadé ouvre le score. Mais dans le dernier quart d’heure, Yadaly Diaby punit Saint-Étienne sur l'une des seules occasion grenobloise. Encore deux points perdus à Geoffroy-Guichard.

Le scénario se répète face à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2. L’ASSE est fébrile, encaisse deux buts contre la pire attaque du championnat. Florian Tardieu a la balle du match à la 87e minute… penalty manqué. Nouveau nul. Nouveaux regrets. Encore deux points de perdus.

Une instabilité qui coûte cher à l’ASSE

Au-delà du terrain, un choix contextable des Dirigeants pourrait peser. La réception de Boulogne symbolise parfaitement la désorganisation du club à ce moment-là. Après une défaite à Reims, la direction décide de se séparer d’Eirik Horneland… mais le maintient pour un ultime match, le temps de préparer l’arrivée de Philippe Montanier.

Résultat : un fiasco total. Expulsion de João Ferreira, équipe désorganisée, défaite à domicile. Trois points perdus dans un climat chaotique.

Enfin, dernier exemple en date : le déplacement à Nancy. Rapidement menés, les Verts ont l’occasion d’égaliser en première période. Mais Davitashvili manque son penalty. Il faudra attendre la 97e minute pour voir Lucas Stassin arracher le nul. Encore deux points qui s’envolent.

11 points qui pourraient manquer à la fin

Au total, cela fait 11 points laissés en route sur des matchs largement à la portée de l’ASSE.

D’autres rencontres auraient pu s’ajouter à la liste, comme Guingamp ou Le Mans à domicile. Mais les scénarios étaient différents. À l’inverse, les Verts ont aussi su être solides ou réalistes dans certaines rencontres, notamment à Guingamp, Montpellier ou Troyes.

La vérité d’une saison se joue souvent sur des détails. Et ces 11 points pourraient peser très lourd au moment de faire les comptes. Mais comme le dit si bien l’adage : c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens.

Source : Peuple-Vert.fr