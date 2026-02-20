L'affaire fait le tour du monde. Le millardaire Jeffrey Epstein est au coeur de plusieurs polémiques. De nombreux mails ont été dévoilés. De quoi prendre conscience de l'ampleur du réseaux. Le football était relativement épargné jusque-là. Il s'avère que l'une des plus grande agende de joueurs de foot se trouve à présent dans l'oeil du cyclone. L'agence Wasserman. Outre les t^tes de gondoles tel que Valverde (Madrid) ou Zabarny (PSG), des joueurs plus mineurs tels qu'Irvin Cardona sont représenté par cette agence mondialement connues. Romain Molina a publié une nouvelle vidéo sur le sujet. Extraits.

Romain Molina : "Les réseaux Epstein sont bien évidemment tentaculaires, je ne vais pas vous l'apprendre. Il paraissait surprenant que le milieu sportif ne soit pas aussi impacté. [...] On a eu quelques articles fleurir là-dessus, mais qu'au final n'a rien du tout. On avait balancé en pâture le nom de Ribéry. Par contre, on est très discret sur Wasserman."

Wasserman, un réseau mondial

Romain Molina : "Le groupe Wasserman, c'est la plus grande agence de représentation de sportifs, de chanteurs et d'acteurs à travers le monde. Si on fait tout cumuler, ça pèse des milliards. Ils ont 65 bureaux sur 26 pays. C'est un des plus gros conglomérats qui mélange sport, médias, marketing, influence, stars, artistes. Et Wasserman lui-même est au milieu, c'est un entremetteur. On va le retrouver avec des liens politiques très forts, de la Jet Set, des médias, des sportifs, et également, des intérêts industriels absolument énormes.

Or, ce dernier est sous pression, puisque des courriels, notamment avec J. Maxwell, sont sortis. Qu'est-ce qu'on reproche à Wasserman? En termes criminels, rien du tout. Ce qu'on lui reproche, ce sont des échanges de courriels avec Ghislaine Maxwell au tournant des années 2000, avec plusieurs avances sexuelles. Des échanges à caractère sexuel."

Proche de Clinton et de ... Trump

Romain Molina : "Ce qui est intéressant, c'est aussi le lien avec Clinton. Le grand-père Wasserman, c'est lui qui a tout monté. C'était également quelqu'un d'important au niveau politique, puisque déjà à l'époque, il avait organisé des levées de fonds pour les Clinton. Ce qui est ironique, c'est que le petit-fils, Wasserman, lui, va être toujours très proche du réseau Clinton. Par exemple, en 2016, c'est lui aussi qui va organiser une levée de fonds pour Hillary Clinton.

Sauf que Wasserman, ce n'est pas simplement historiquement lié au camp démocrate. Parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de Donald Trump, c'est la courroie de transmission presque obligatoire pour Los Angeles 2028. Donc lui, c'est rendu quelque part indispensable vis-à-vis de Donald Trump, mais également du CIO et du comité d'organisation qu'il dirige en Los Angeles."

Une organisation complexe

Romain Molina : "On parle d'un des hommes les plus importants des Etats-Unis, parce qu'il fait tout, et surtout un des plus importants du mouvement sportif, parce que son entreprise pèse des milliards.

Sauf qu'en fait ce qui est très bizarre avec le groupe Wasserman dans le football, c'est qu'en fait il y a Wasserman tout en haut et il y a plein de succursales. Par exemple on a Wasserman France, on a évidemment Pierre Frelot qui travaille, les frères Mendy, il y avait Jawad Boukhari même s'il a quitté il y a quelques mois, sauf qu'à l'intérieur même des structures de Wasserman en fait vous avez certains agents qui ont même leur propre boîte. A l'intérieur même de Vasserman, il y a une concurrence entre les agents qui soi-disant appartiennent à Wasserman, qui des fois travaillent pour d'autres, travaillent pour eux-mêmes avec leur propre boîte, c'est n'importe quoi. [...] C'est inimaginable à quel point Wasserman pèse dans le milieu footballistique et sportif."

Une vente en cours pour Wasserman

Romain Molina : "Avec ce scandale-là, ça pose évidemment question sur, au minimum, la moralité. On rappelle qu'il y avait déjà eu un scandale en 2024 qui avait poussé plusieurs personnes à quitter Wasserman, de part ce qui avait été révélé, notamment, avec des jeunes femmes du groupe. Donc comme vous le voyez, les réseaux Epstein, ils sont également très prenants dans le sport. Et on apprend que Wasserman veut vendre ses parts. Le processus de vente existait déjà auparavant, ça n'est pas tombé non plus de nulle part. Sauf que là on veut l'accélérer et évidemment changer de nom. Maintenant Wasserman il n'y en a plus. Alors j'imagine que Wasserman France, la boîte aussi, va changer de nom."

Source : Romain Molina