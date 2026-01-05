Dans une interview récente sur le site du Montpellier Hérault Sporting Club, Zoumana Camara a salué l’attaque de l’AS Saint-Étienne. Le coach du MHSC met en lumière les différences d’ambition et de moyens entre les deux clubs.

Alors que la deuxième partie de saison vient de débuter, l’entraîneur montpelliérain, Zoumana Camara a dressé un premier bilan sans détour de son parcours. S’il reste ambitieux, il n’hésite pas à souligner les limites actuelles de son effectif face à des équipes comme l’ASSE.

Saint-Étienne, un effectif stable qui fait la différence

Dans son analyse des difficultés offensives du MHSC, l’entraîneur n’a pas manqué de citer l’exemple stéphanois. Pour lui, l’ASSE bénéficie aujourd’hui d’une continuité précieuse dans son animation offensive.

Zoumana Camara (MHSC) : « Saint-Étienne a gardé sa ligne d’attaque avec des joueurs comme Stassin, Cardona ou Boakye, qui étaient déjà là la saison dernière. »

À l’inverse, Montpellier se reconstruit ligne par ligne. Il note plusieurs choses. Parmi celles-ci, l’absence de repères collectifs devant, qui limite la capacité de son équipe à peser offensivement.

Il évoque d’ailleurs un certain plafond de verre. Ce cap symbolique que des clubs comme Montpellier peinent à franchir face aux poids lourds mieux armés. A l’image de l’ASSE ou de Troyes.

Zoumana Camara (MHSC) : « C’est un championnat très homogène, où tout le monde peut battre tout le monde et où, quand on est régulier, on arrive à grimper au classement. Je parle souvent de manière imagée mais, pour moi, la Ligue 2 est un marathon. Nous avons eu du mal à démarrer avant, ensuite, de trouver notre rythme. Nous avons vécu une bonne période où on a augmenté la foulée et puis on s’est rapproché des clubs qui étaient devant ; avant de connaître un coup de moins bien et d’être rattrapés par le peloton. Malgré ce, je vois les choses de manière positive parce que, si on est capable d’augmenter notre rythme de foulée et de se rapprocher de ceux qui sont devant, ça montre notre potentiel et nos capacités. La difficulté va être de le refaire, mais d’essayer, cette fois, de maintenir cette cadence. C’est un peu notre plafond de verre en ce moment. A nous de nous améliorer pour que les bonnes séries soient beaucoup plus longues. »

Une ambition réaliste, un style de jeu adaptable pour Camara

Le MHSC, en quête de constance, a démarré la saison avec une volonté de jeu basée sur la possession. Mais très vite, son entraîneur a ajusté son approche.

Zoumana Camara (MHSC) : « On m’a recruté en partie pour des idées, pour une façon de voir le football, mais j’estime que mon rôle d’entraîneur est de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Après ce qu’il s’est passé la saison dernière, il reste encore des cicatrices ; donc il faut du temps. Il faut retrouver une certaine confiance et si, pour y parvenir, il faut revenir à des choses beaucoup plus simples pour qu’ils se sentent mieux, c’est l’essentiel. »

Ce choix tactique découle d’un constat simple. Remettre les joueurs en confiance, même au prix d’un jeu moins léché. L’objectif ? Avancer étape par étape, bâtir une équipe combative, rigoureuse, et surtout, solide défensivement.

Le coach insiste aussi sur la nécessité de s’adapter aux adversaires. Un atout indispensable pour performer en Ligue 2.

Zoumana Camara (MHSC) : « On ne peut pas être, ni une équipe qui joue et qui ressort le ballon tout le temps, ni une équipe qui pratique systématiquement du jeu direct. Il faut pouvoir alterner, y compris à l’intérieur d’un même match, selon ce que l’adversaire propose. C’est pour cela que nous évoluons avec plusieurs options et, ensuite, ce sont les joueurs qui se les approprient et qui décident sur le terrain. »