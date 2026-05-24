Qui de Laval ou Rouen sera en Ligue 2 la saison prochaine ? Après un match nul 1-1 sur la pelouse du stade Diochon, mardi soir, tout restait à faire en Mayenne entre les Tangos et le FCR lors du match retour. Voici le résumé du second match de barrage entre les deux équipes.

Longtemps dans la zone rouge avec le Sporting Club de Bastia, Laval a réussi à en sortir sur cette fin de saison en Ligue 2. Profitant de sa courte avance sur les Corses et de la très mauvaise dynamique d’Amiens, les tangos ont réussi à aller accrocher les barrages.

En face, Rouen à obtenu son ticket sur le fil. Vainqueurs de Fleury, troisième avant la dernière journée de National, les rouennais ont doublé les franciliens pour s’offrir une double confrontation face au club mayennais.

Bataille pour une place en Ligue 2

Au match aller, les deux équipes n’ont pas été en mesure de se départager. Cyril Mandouki pensait pourtant permettre à Laval de prendre une option sur le maintien en Ligue 2 peu après le quart d’heure jeu. À la mi-temps, les hommes d’Olivier Frapolli étaient devant au score mais se sont rapidement fait rejoindre.

Après seulement quelques secondes jouées au retour des vestiaires, les hommes de Régis Brouard ont obtenu un pénalty. Valentin Fuss s’en est chargé en l’absence de l’ancien joueur de l’ASSE, Kenny Rocha Santos, auteur du pénalty égalisateur à Fleury, quelques jours plus tôt. Rouen a alors égalisé et gardait toutes ses chances avant son déplacement à Le Basser.

Rouen et Laval se neutralisent à Diochon

Longtemps en quête d’un succès à domicile, Laval n’a gagné que deux matchs dans son antre cette saison. Vainqueurs de Grenoble (3-2, fin mars et de l’USBCO, 2-1, lors de la dernière journée), les tangos n’ont cependant plus perdu à Le Basser depuis le 30 janvier (défaite 0-1 face à Pau).

Les Mayennais espéraient donc signer un troisième succès à domicile en 2025-2026 pour conserve leur place en Ligue 2. De leur côté, les joueurs du FC Rouen, seconde meilleure équipe de National à l’extérieur (à égalité avec Fleury) espéraient retrouver la seconde division pour la première fois depuis 2003-2004.

Résumé

Le match prend de suite une tournure particulière. En effet, l'ancien stéphanois Kenny Rocha Santos est expulsé suite à un tacle non maitrisé à la 13e minute. Dans la foulée, Sellouki declenche un missile dans la lucarne et ouvre le score. 1-0 pour Laval. Malgré les assauts de Rouen, le score n'évoluera plus. Laval conserve donc sa place en Ligue 2 !