Ce mardi, Rouen (3ᵉ de National) et Laval (16ᵉ de Ligue 2) jouaient leur match de barrage aller au Stade Diochon. Résumé de la rencontre.

Le week-end dernier, le FC Rouen est allé chercher sa place pour les barrages Ligue 2-National pour espérer monter. Sur la pelouse de Fleury 91, troisième au coup d’envoi, les coéquipiers de l’ex stéphanois, Kenny Rocha Santos avaient pourtant concédé l’ouverture du score.

En fin de partie, l’ex capitaine des jeunes de l’ASSE, vainqueurs de la Gambardella en 2018-2019 a égalisé sur pénalty et entretenu l’espoir des Rouennais. Quatre minutes plus tard, le FC Rouen inscrivait un second but qui a renversé le classement. Grâce à ce succès, les normands ont décroché leur ticket pour une double confrontation face à Laval et tenteront d’accompagner Dijon et Sochaux en Ligue 2.

Laval joue sa survie en Ligue 2

De leur côté, les Mayennais ont eu dix jours, depuis leur succès face à Boulogne-sur-Mer, pour préparer leur barrage aller. Les hommes d’Olivier Frapolli ont réussi à sortir le zone rouge lors des dernières semaines de championnat et ont désormais l’opportunité de se maintenir en Ligue 2.

Depuis leur titre de Champion de National en 2021-2022, les Mayennais n’ont plus quitté la seconde division. Il y a deux saisons, les Tangos figuraient même parmi les équipes qui s’étaient invitées dans la course à la montée. Leaders en début de saison, les lavallois avaient ensuite peu à peu chuté jusqu’à la septième place en fin de saison.

Une position que Laval a de nouveau réussi à atteindre la saison passée. Après être passés tout près des Play-offs pour la montée en Ligue 1 lors de deux saisons consécutives, les tangos ont vécu une saison bien plus délicate. Longtemps dans la zone rouge, les hommes d’Olivier Frapolli l’ont quittée en avril après la trentième journée de Ligue 2.

A l’aube de la dernière journée, la menace de la relégation directe planait toujours. Si Bastia s’est incliné et n’aurait donc pas pu empêcher Laval d’être barragiste, les Mayennais se sont imposés 2-1 face à Boulogne et ont fait le plein de confiance avant ce barrage.

Rouen - Laval : Résumé

Laval va ouvrir le score par l'intermediaire de Cyril Mandouki. En effet, le milieu de terrain envoie un missile au ras du poteau rouennais. 1-0 pour Laval, c'est le score à la pause. Il ne faut que 27 secondes à Rouen pour revenir. Ils obtiennent un penalty qui est transformé par Valentin Fuss. 1-1 à la 48e minute de jeu !

La seconde période est plus hachée. Les deux équipes se rendent coup pour coup mais sans réelles occasions franches. Une seconde période décousues qui ne donnera rien après l’égalisation de Rouen. Score final 1-1. Tout seconde jouera au match retour ce dimanche.