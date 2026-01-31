La 21ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit et se termine ce samedi avec trois matchs au programme. En attendant la rencontre de l’ASSE dans le Chaudron face à Boulogne-sur-Mer, deux rencontres se disputaient à 14h. Dunkerque accueillait Annecy pendant que le leader troyen recevait les invincibles Manceaux. Résumé.

Vaincu un but à zéro sur la pelouse du Mans, Dunkerque voulait reprendre sa bonne dynamique à domicile face à Annecy et pouvait potentiellement repasser devant les Manceaux. Huitièmes avant le début de ce week-end de compétition, les Hauts-Savoyards pouvaient, quant à eux, revenir à deux points des Nordistes pour espérer venir se mêler à la course à la montée.

Choc entre le leader de Ligue 2 et une équipe qui ne sait plus perdre

Le Mans voulait quant à lui continuer sa folle série en championnat. Le club sarthois n’a plus perdu depuis le vendredi 12 septembre, lors de la 5ᵉ journée. Les Manceaux jouaient sur la pelouse du leader troyen, qui a chuté à Guingamp pour la première fois depuis deux mois. Une rencontre au sommet entre l’ESTAC, qui voulait impérativement gagner pour maintenir son avance, et des visiteurs qui ont oublié le sens du mot défaite depuis quatre mois et demi.

L'exploit d'Annecy à Dunkerque

Le FC Annecy a réalisé un excellent coup en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Dunkerque au terme d’un match très engagé. Dès l’entame, les Annéciens ont imposé un pressing haut qui a longtemps étouffé les Nordistes. Malgré une première alerte dunkerquoise par Bardeli, Annecy s’est montré le plus dangereux, touchant même le poteau par Larose avant d’ouvrir logiquement le score à la 26e minute. Sur une relance d’Escales, Rambaud dévie pour Billemaz, qui trompe Niflore d’un plat du pied.

En seconde période, Dunkerque a tenté de réagir, multipliant les changements et les centres, mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Annecy a su gérer son avantage avec sérieux, malgré une grosse frayeur en fin de match lorsque Kanté a cru égaliser, un but finalement refusé pour hors-jeu. Solides, combatifs et réalistes, les Haut-Savoyards repartent du Nord avec trois points précieux.

Désillusion pour Troyes face à des Manceaux invincibles !

Le Mans a créé la surprise en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Troyes, leader de Ligue 2, au terme d’un match très engagé et longtemps maîtrisé par le promu. Opportunistes et solides, les Sarthois ont frappé les premiers à la 34e minute par Erwan Colas, bien servi dans la profondeur après une récupération haute. Troyes a cru revenir rapidement, mais un but de Martin Adeline a été refusé pour hors-jeu.

Juste avant la pause, Le Mans a fait le break sur corner : après une première tentative manquée, Dame Gueye a remis de la tête pour Harold Voyer, impérial au second poteau (45e+2). La seconde période a basculé après l’expulsion de Mathis Hamdi, laissant les visiteurs à dix. En supériorité numérique, Troyes a monopolisé le ballon sans réellement inquiéter la meilleure défense du championnat. Malgré neuf minutes de temps additionnel et une fin de match tendue, Le Mans a tenu bon et signe une victoire majeure dans la course au sommet.