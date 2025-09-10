À trois jours de la réception de l’AS Saint-Étienne, le Clermont Foot n’affiche pas une sérénité totale. Entre retours de blessure, incertitudes et un effectif encore en rodage, Gregory Proment doit composer avec des forces limitées.

Bonne nouvelle pour Clermont : Ibrahim Coulibaly, Adrien Hunou, Kenji-Van Boto, Massamba N’Diaye, Allan Ackra et Abdellah Baallal ont repris l’entraînement collectif. De quoi offrir des solutions supplémentaires à Gregory Proment. Henri Saivet et Ivan M’Bahia, eux, se sont contentés de trottiner. Même constat pour trois jeunes (Awudu, Cantero et Berkani), alignés récemment avec la réserve contre Thiers (2-2). Le club auvergnat enregistre donc des renforts, mais la plupart reviennent à peine et pourraient manquer de rythme pour le choc face aux Verts.

L’absence inquiétante de Famara Diedhiou

Parmi les absents de marque côté Clermont, le nom de Famara Diedhiou interpelle. L’attaquant expérimenté, attendu comme un leader offensif cette saison, n’était pas présent sur les terrains d’entraînement. Son état de forme reste incertain, et sa participation contre l’ASSE semble compromise. Pour un Clermont en quête de repères, cette absence pourrait peser lourd.

Konaté et Camblan, les deux cartes offensives de Clermont

Le staff clermontois mise sur deux éléments pour dynamiser son attaque : Cheick Oumar Konaté, de retour de sélection avec le Mali, et Axel Camblan, prêté par Brest en fin de mercato. Konaté revient d’une trêve internationale où il a disputé quelques minutes avec les Aigles. Camblan, lui, a déjà montré ses qualités lors des oppositions internes : vitesse, débordement et efficacité des deux pieds. Il pourrait être l’une des surprises au coup d’envoi contre Saint-Étienne.

Avec un effectif encore incomplet et des cadres incertains, Clermont pourrait se présenter diminué au stade Gabriel-Montpied. Le départ d'Andy Pelmard pourrait destabiliser une défense qui s'est montrée efficace ces dernières semaines… À suivre. Rendez-vous ce samedi 19 heures pour connaitre la composition inscrite sur la feuille de match par Greg Proment ! Clermont - ASSE, coup d'envoi 20 heures !

Source : La Montagne