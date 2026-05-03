Le Mans n’a pas su capitaliser sur la défaite de l’ASSE à Rodez. Accrochés par Reims (1-1), les Manceaux entretiennent le suspense avant une dernière journée décisive en ligue 2.

La soirée aurait pu être parfaite pour Le Mans FC. Battue à Rodez (2-1), l’ASSE laissait une opportunité en or à son concurrent direct. Mais les Sarthois n’ont pas su la saisir pleinement. Tenus en échec par Reims (1-1), ils repartent avec des regrets, malgré une deuxième période largement dominée. Dans ce sprint final, chaque détail compte, et celui-ci pourrait peser lourd au moment du verdict.

Le Mans frustré malgré une nette domination

Le constat est clair côté manceau : il y a de la déception. Pourtant, tout n’est pas à jeter, loin de là. Après une première période timide, les joueurs de Patrick Videira ont totalement changé de visage au retour des vestiaires. Plus agressifs, plus entreprenants, ils ont pris le dessus sur une équipe rémoise pourtant solide dans l’entrejeu.

Le coach du Mans FC n’a pas caché sa frustration. « On est déçus, c’est certain », a-t-il confié. Mais il a aussi tenu à souligner la progression de son groupe. « On a vu que Le Mans FC n’était plus la même équipe qu’en début de saison ». Un discours lucide, qui met en avant les progrès réalisés, tout en rappelant une exigence forte : seule la victoire compte.

Même son de cloche chez Alexandre Lauray comme relayé par Ouest-France. Le défenseur évoque « de grosses occasions » et un sentiment d’injustice au vu de la seconde période. « On méritait de le gagner », lâche-t-il, sans détour. Le manque d’efficacité offensive a encore coûté cher, notamment sur cette ultime opportunité manquée dans les dernières secondes.

Une dernière journée de ligue 2 sous haute tension… et une pression sur l’ASSE

Ce nul laisse Le Mans en tête avec une courte avance. Deux points séparent encore les Manceaux de leurs poursuivants. Un matelas mince, mais réel, à une journée de la fin. De quoi maintenir la pression sur l’ASSE, désormais condamnée à espérer un faux pas.

Patrick Videira refuse toutefois de céder à la panique. « On a deux points d’avance, il y a pire », rappelle-t-il. L’entraîneur mise sur la force mentale de son groupe pour aborder le dernier rendez-vous, qui s’annonce explosif en Corse. Un déplacement à Bastia, toujours compliqué, dans une ambiance électrique.

Du côté des Verts, cette situation relance totalement le suspense. Battus à Rodez, les hommes de Philippe Montanier voient leurs espoirs fragilisés. Mais rien n’est encore joué. Le scénario de cette fin de saison rappelle celui de l’an passé, où tout s’était décidé lors de l’ultime journée.

Le Mans le sait : il faudra être solide jusqu’au bout. « On est nés pour souffrir », sourit Videira. Une phrase qui résume parfaitement l’état d’esprit d’une équipe prête à aller au bout… mais qui n’a plus le droit à l’erreur.