L’aventure polonaise s’arrête en huitièmes de finale de Coupe du Monde pour l’Équipe de France féminine U20. Premières de leur groupe et encore invaincues dans la compétition, les Bleuettes ont été surprises par le Canada ce jeudi (1-3). Titulaire et capitaine pour cette rencontre, la Stéphanoise Céleste Delcroix quitte néanmoins le Mondial avec plusieurs matchs dans les jambes et un rôle important dans le groupe français.

Une phase de groupes réussie pour la France

Les joueuses de Philippe Joly avaient pourtant parfaitement négocié le premier tour. Pour leur entrée en compétition, les Françaises avaient été accrochées par la Corée du Sud (1-1). Céleste Delcroix avait alors débuté dans la défense tricolore et porté le brassard de capitaine avant de quitter la pelouse après l’heure de jeu.

La nouvelle défenseure de l’ASSE avait ensuite été reconduite face à l’Équateur. Une rencontre beaucoup plus mouvementée, menée à deux reprises, la France avait finalement renversé son adversaire dans les dernières minutes grâce à Landryna Lushimba Bilombi (3-2). Delcroix avait disputé 72 minutes.

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Philippe Joly avait choisi de la laisser au repos lors de la dernière journée face au Ghana. Sans elle, les Bleuettes avaient fait la différence après la pause pour s’imposer largement (4-0). Avec sept points, huit buts inscrits et trois encaissés, la France terminait ainsi en tête de son groupe devant la Corée du Sud.

Delcroix capitaine, mais la France tombe en huitièmes

Le tirage semblait abordable face au Canada, seulement troisième de son groupe derrière le Brésil et l’Angleterre. Mais les Canadiennes ont rapidement refroidi les ambitions françaises.

De retour dans le onze, Céleste Delcroix était également capitaine des Bleuettes pour ce huitième de finale. Les Françaises ont cependant été punies par une Kaylee Hunter intenable. L’attaquante canadienne a inscrit les trois buts de son équipe, permettant au Canada de prendre une avance que la réduction du score de Kenza Roche-Dufour à la 81e minute n’aura pas suffi à combler. Défaite 3-1 et élimination pour la France dès les huitièmes.

La compétition s’achève donc prématurément pour les Bleuettes, mais Céleste Delcroix aura profité du Mondial pour confirmer son importance dans cette génération française. Titulaire lors de trois des quatre rencontres et capitaine à deux reprises, la défenseure de 20 ans va désormais pouvoir retrouver Saint-Étienne. Arrivée cet été en provenance du LOSC, elle était partie en sélection avant même d’avoir réellement pu lancer sa saison sous les ordres de Yannick Chandioux.