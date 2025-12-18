Tout comme l'ASSE, Montpellier s'est vu relégué la saison passée. Place à la reconstruction en Ligue 2 pour un club qui s'est trop effrité ces dernières années. Laurent Nicollin, président du MHSC, s'est exprimé dans les colonnes de l'Equipe.

Laurent Nicollin, président du MHSC : « À part les 7-8 gros clubs avec des actionnaires qui ont beaucoup d'argent, les autres, on souffre. Mais on a des gens à la Ligue qui sont très compétents, très performants, qui vont certainement sauver le football français grâce aux accords et à la nouvelle chaîne. On s'adaptera, comme toujours, à ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. »

La crise des droits TV ne semble pas inquiéter outre mesure ce partisan et allié de la première heure de Vincent Labrune, président de la LFP.

Les clubs de Ligue 2 en difficulté

Montpellier doit vendre. Mais le MHSC restera compétiti assure le Président. Il espère même conserver ses meilleurs éléments et vendre d'autres joueurs. Le MHSC se veut ambitieux sur cette seconde partie de saison en Ligue 2.

Laurent Nicollin, président du MHSC, 8ème de Ligue 2 : « Comme la plupart des clubs, je pense, il faut vendre pour essayer d'équilibrer le budget. C'est moins compliqué à compenser cette année que ça a pu être l'année dernière ou l'année d'avant. On a beaucoup baissé la voilure. On est passés à la DNCG (début décembre) sans aucun problème : il ne manque pas 20 M€ pour finir la saison, loin de là. Si c'était catastrophique, je l'aurais dit. Ne vous faites pas de souci pour nous. »

Le MHSC à vendre ? En partie seulement

Laurent Nicollin, président du MHSC, 8ème de Ligue 2 : « On est sur une optique de céder une partie du club. Si on ne trouve pas chaussure à notre pied, on restera comme ça. Si on trouve, on verra. Avec mon frère, on est prêts à ouvrir le capital. On verra ce qu'on fait en fonction de ce qui est proposé, des désirs des gens. Attendons d'avoir les propositions, on parlera quand on y verra plus clair. »

Source : L'Equipe