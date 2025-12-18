À quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2025, deux anciens joueurs de l’ASSE, Oussama Tannane et Mahmoud Bentayg, disputent ce jeudi la finale de la Coupe arabe avec la sélection marocaine.

Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais avant cela, les Lions de l’Atlas auront une autre occasion de briller. Ce jeudi 18 décembre (17h, beIN Sports 1), les hommes de Tarik Sektioui affrontent la Jordanie en finale de la Coupe arabe des nations. Une finale historique… avec un petit clin d'œil à l’AS Saint-Étienne.

Dans un effectif très remanié — parfois qualifié d’« équipe C » — deux anciens Verts ont été appelés pour représenter le Maroc : Oussama Tannane et Mahmoud Bentayg. Tous deux retrouveront ce soir la pelouse du stade de Lusail, au Qatar, théâtre de la dernière finale de Coupe du monde.

Tannane et Bentayg, des parcours croisés

Passé par l’ASSE entre 2016 et 2018, Oussama Tannane a laissé une empreinte contrastée dans le Forez. En 47 matchs sous le maillot vert (5 buts, 4 passes décisives), l’ailier gauche s’est souvent montré imprévisible… et parfois ingérable. À 31 ans, il compte toujours 8 sélections avec les Lions de l’Atlas et revient sur le devant de la scène dans cette compétition régionale.

Mahmoud Bentayg, de son côté, a eu un passage beaucoup plus discret à Saint-Étienne. Arrivé en 2022, il n’a disputé que 23 matchs (2 titularisations) avant de quitter le club. À 26 ans, le latéral gauche formé au Raja Casablanca tente de se relancer, et cette convocation est une opportunité pour se montrer.

Une finale pour l’histoire

Le Maroc visera ce soir un deuxième sacre dans l’histoire de la Coupe arabe, après celui de 2012. En demi-finale, les Marocains ont facilement écarté les Émirats arabes unis (3-0). En face, la Jordanie tentera de décrocher son premier trophée international, quelques mois avant sa première participation à une Coupe du monde en 2026.

Le match pour la troisième place opposera un peu plus tôt l’Arabie saoudite aux Émirats arabes unis (12h, beIN Sports Max 4).