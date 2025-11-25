À l’occasion de leur 55e anniversaire, les Associés Supporters de l’ASSE célèbrent plus d’un demi-siècle de passion verte, fédérant des milliers de fidèles à travers la France et le monde.

Ce samedi, une page de l’histoire de l’ASSE s’est écrite. La Fédération des Associés Supporters a soufflé ses 55 bougies. Une occasion de mettre en lumière l’un des piliers du soutien populaire au club stéphanois.

Le club n’a pas manqué le rendez-vous. Huss Fahmy et plusieurs représentants de l’état-major de l’ASSE dont Loic Perrin ont rendu visite aux membres de la Fédération pour marquer cette date symbolique. Un geste, qui témoigne du lien historique entre l’institution ASSE et ses fidèles supporters, bien que la Fédération reste indépendante du club et de la SASP ASSE Loire.

ASSE : Une passion verte fédérée depuis 1934

Tout commence en 1934, avec la création de l’Amicale des Supporters. Dès cette époque, des passionnés se regroupent pour soutenir leur équipe. En 1970, l’association devient officiellement les « Membres Associés de l’ASSE ». Mais c’est en 1980, sous l’impulsion de Roger Rocher, que naît l’idée de fédérer toutes les sections.

L’histoire retiendra les noms de Georges Elbeck, Guy Talon, Edmond Teyssier, et surtout Joannès Gignoux, figure emblématique des tribunes stéphanoises, décédé en 2007. Grâce à eux, la Fédération des Associés Supporters voit officiellement le jour en 2001, comptant aujourd’hui plus de 3000 membres répartis en 220 sections, y compris en Outre-mer.

Une organisation incontournable du paysage vert

En 2011, la Maison des Associés ouvre à deux pas du stade Geoffroy-Guichard. Elle devient rapidement un lieu emblématique pour tous les supporters adhérents. Matchs retransmis, rassemblements, événements : la structure vit au rythme du club. Elle incarne ce lien indéfectible entre les amoureux des Verts, où qu’ils soient.

Reconnue par le Ministère des Sports depuis 2009, la Fédération est également classée comme association d’intérêt général, permettant aux adhérents de bénéficier d’une déduction fiscale. Une reconnaissance officielle qui valorise son rôle dans le paysage stéphanois.

Aujourd’hui, les Associés Supporters représentent le plus grand groupe de fans structuré de l’ASSE. Leur longévité et leur mobilisation constante les placent parmi les organisations les plus influentes du pays, toutes divisions confondues. En 1997 déjà, ils entraient au capital de la SAEMS ASSE-LOIRE. Preuve que leur attachement dépasse le simple soutien depuis les tribunes.

55 ans d’engagement. 55 ans d’histoire. Et surtout, 55 ans d’amour pour le maillot vert.

Source : Associés Supporters de l’ASSE