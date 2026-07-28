À moins de deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 2, fixée au samedi 8 août, les stratégies de mercato divergent nettement entre les clubs. Entre vente record à Nantes, mercato déjà bouclé à Reims et quête de latéraux à Montpellier, tour d'horizon complet de l'actualité transferts en deuxième division.

Le FC Nantes s'apprête à boucler la plus grosse vente de son histoire. L'attaquant Matthis Abline a été autorisé à passer sa visite médicale du côté de l'AS Monaco, pour un transfert estimé à 30 millions d'euros. Une somme qui devrait être un soulagement pour Waldemar Kita, propriétaire du FCN.

Sur le plan des départs déjà actés, le club a également vu filer Alban Lafont vers Amedspor, en Turquie, contre 1 million d'euros, alors que Lucas Perrin, arrivé dans son nouveau club. Dans le sens des arrivées, l'attaquant Killian Corredor débarque avec une réputation de buteur qui devra rapidement se confirmer sur les pelouses de Ligue 2.

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L'urgence du moment reste néanmoins ailleurs. Après les départs de Nicolas Cozza et Machado, Nantes ne dispose plus d'aucun latéral gauche de métier dans son effectif actuel. Le club attendrait précisément l'argent généré par les ventes pour activer trois recrues déjà ciblées.

Changement radical de philosophie du côté rémois. Le directeur sportif Mathieu Lacour a officialisé que le mercato estival était terminé dans le sens des arrivées. Avec pas moins de 14 recrues enregistrées cet été, dont cinq jeunes intégrés directement depuis les groupes Révélations, Reims estime avoir pris une réelle avance grâce à une fin de saison parfaitement maîtrisée sur le plan sportif.

Côté départs, après la vente d'Antoine Léautey en Chine, au Wuhan Three Towns FC, le club pousse activement vers la sortie plusieurs gros salaires, parmi lesquels Reda Khadra, Amine Salama. L'international japonais Keito Nakamura, lui, disposerait d'un bon de sortie moral et se trouverait actuellement sur les tablettes d'Everton. Mais Reims en demande... 25 M€. Qui a dit que l'ASSE était gourmande pour Stassin et Davitashvili ?

Montpellier HSC : prêts et accords encore secrets

Du côté du MHSC, le mercato avance à un rythme plus discret mais tout aussi actif. Le club a validé le retour en prêt pour une saison supplémentaire du jeune El-Hannach, prêté par le Paris Saint-Germain. Le défenseur de 19 ans viendra doubler le poste de latéral droit, occupé par Enzo Tchato.

Parallèlement, le latéral gauche Lucas Mincarelli serait quant à lui tout proche d'un départ vers l'En Avant de Guingamp. L'ancien Vert, FLorian Tardieu ratera le début de saison suite à une entorse de la cheville.

FC Metz : reconstruction et pari sur l'expérience

Le FC Metz mise de son côté sur un savant mélange entre jeunesse et expérience pour reconstruire son effectif. Libre de tout contrat depuis son départ de Watford, le milieu international sénégalais Nampalys Mendy s'entraîne actuellement avec le groupe de Holtz et pourrait s'engager officiellement dans les prochains jours.

Sur le plan défensif, le club a déjà officialisé la signature pour quatre ans du jeune défenseur central international comorien Idris Mohamed, arraché au Puy Foot contre seulement 300 000 euros. En attaque en revanche, le chantier reste ouvert, avec un Pape Moussa Fall qui semble avoir pris l'ascendant sur un Habib Diallo actuellement en méforme.

Une Ligue 2 à plusieurs vitesses avant la reprise

Entre un FC Nantes qui négocie une vente historique pour se refaire une santé, un Stade de Reims qui affiche une sérénité inédite avec un mercato déjà bouclé, et un Montpellier comme un FC Metz qui continuent d'ajuster leurs effectifs jusqu'à la dernière minute, cette Ligue 2 2026-2027 s'annonce particulièrement disputée. Reste désormais moins de deux semaines à l'ensemble de ces clubs pour finaliser leurs derniers dossiers avant le coup d'envoi du championnat.

Sources : L'Union, Ouest-France, Foot National