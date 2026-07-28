Après un été marqué par dix-neuf départs et onze arrivées, les Vertes s’apprêtent à quitter le terrain de l’entraînement pour celui des premiers enseignements. Plus qu’un simple match amical, le déplacement à Montpellier doit permettre à Yannick Chandioux de mesurer l’avancée d’un groupe encore en pleine construction, ce dernier s'est exprimé au micro du Progrès.

Revenues à l’entraînement le 11 juillet, les Stéphanoises affrontaient ce mardi à 18 heures le Montpellier FC pour son premier match depuis le rachat (et le changement de nom) de la section féminine. Un niveau d’opposition volontairement élevé, avant un autre test face à Marseille le 12 août. « Ça va être dur. Mais à chaque moment, on va pouvoir travailler des choses afin d’être prêts en septembre », prévient l’entraîneur de l’ASSE. À noter que le vrai retour à la compétition se fera le 22 août contre le RC Roubaix Wervicq à domicile en coupe LFFP.

Un groupe neuf à faire grandir ensemble

Avec seulement cinq joueuses conservées, les repères doivent presque tous être reconstruits. Les premières semaines ont donc servi à découvrir de nouvelles partenaires, mais aussi un nouvel environnement pour les onze recrues. Malgré l’ampleur du chantier, Yannick Chandioux souligne déjà « un bon état d’esprit de travail ».

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Le technicien veut toutefois aller plus loin que la simple cohésion. « S’il y en a une qui s’égare un peu, je la rattraperai. Je ne lâcherai personne », affirme-t-il. Une phrase qui résume autant son exigence que sa volonté d’accompagner un groupe jeune. Dans une saison où l’objectif de remontée sera immédiat, le staff devra rapidement transformer les individualités en équipe.

Cette mission devra être menée avec des moyens réduits. Après la relégation, le budget de la section a diminué de 40 %, dans la continuité d’un mercato déjà marqué par moins de contrats et un effectif resserré. L’ambition, elle, reste intacte. Chandioux veut « se rapprocher du modèle de Première Ligue », en imposant chaque week-end de l’intensité, du combat et de la régularité.

Vinoly et Templier repartent à égalité

Le premier amical sera également observé de près dans les cages. Partie à Valence, Alice Pinguet laisse derrière elle une place à prendre. Emma Templier, prolongée cet été, se retrouve désormais en concurrence avec Ithaisa Vinoly, arrivée du Freedom FC après plusieurs expériences à l’étranger.

Pour l’heure, aucune hiérarchie n’est établie. « Elles partent sur des bases identiques dans la hiérarchie et dans mes choix », explique Yannick Chandioux. Le coach veut ainsi conserver deux gardiennes capables d’assumer un rôle de numéro un et indique que la prépa pourrait d’ores et déjà servir à définir son choix.

Face à Montpellier, le résultat restera secondaire. L’essentiel sera ailleurs : identifier les premiers automatismes, révéler les fragilités et commencer à donner un visage à cette nouvelle ASSE. Après deux semaines de travail, les Vertes vont enfin pouvoir mesurer le chemin déjà parcouru et celui qu’il reste à accomplir.

Source : Le Progrès.