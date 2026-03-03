Vainqueur 2-0 en déplacement à Amiens ce lundi soir, l’ESTAC Troyes a repris la place de leader du championnat de Ligue 2 à l’AS Saint-Étienne (ASSE). Un succès précieux dans un duel à distance qui s’intensifie semaine après semaine. Stéphane Dumont a été interrogé à ce sujet.

Samedi soir, les Verts ont frappé fort. Victorieux 3-0 à Pau, ils ont enchaîné une quatrième victoire consécutive, confirmant ainsi une dynamique forte qui les replace pleinement dans la course à la première place. Dynamique qui met également une pression constante sur leurs concurrents directs.

En conférence de presse d’après-match, Stéphane Dumont, le coach troyen, a justement été interrogé sur ce chassé-croisé au sommet.

Pour Dumont pas de changement dans l'approche

Le technicien troyen a d’abord tenu à relativiser l’impact psychologique du succès stéphanois samedi. « Dans l’approche ça ne nous a pas changé, d’une parce qu’on n’en a pas parlé et de deux parce que nous on n’avait pas encore joué. »

Un message où il se veut rassurant : son groupe n’a pas été perturbé par la victoire des Verts. Le staff avait anticipé la situation, l’a évoquée en amont, et les joueurs sont restés concentrés sur leur propre rencontre du lundi soir. Pas de panique ni de calculs dans l’Aube, simplement la volonté de faire le travail et de prendre les matchs les uns après les autres.

« Si vous n’êtes pas au même rythme… forcément ils vont être là »

Rassurant et confiant, Dumont ne nie malgré tout pas la réalité du classement. La série stéphanoise met la pression : l’ESTAC doit suivre la cadence, tantôt chasseur, tantôt chassé. « La dynamique de Saint-Étienne en ce moment est telle que si vous n’êtes pas au même rythme… forcément ils vont être là. »

Une phrase qui résume parfaitement le contexte. L’ASSE avance dorénavant vite, très vite. Et pour rester en tête, il faut suivre le tempo. Pour autant, l’entraîneur troyen préfère regarder devant lui, avec lucidité : « On s’accroche, on fait des choses intéressantes, on vient d’enchaîner deux victoires donc on a re-décollé un petit peu. C’est quelque chose d’important. Ça nous fait du bien. »

Avant de conclure avec pragmatisme : « il reste neuf matchs et le focus est déjà tourné vers Clermont.» À l’approche du sprint final, le duel entre Troyes et Saint-Étienne promet d’être intense. Deux dynamiques, deux ambitions et une seule place de leader.

Source : BeIN Sports