Hier soir, les Verts voulaient confirmer leur victoire à Troyes. Face au promu Nancy, l'ASSE a assuré l'essentiel en empochant les trois points de la victoire (2-1). Pour autant, tout n'a pas été parfait pour des stéphanois qui reprennent la seconde place de Ligue 2. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Peu sollicité dans l'ensemble, il s'incline sur penalty sans pouvoir faire grand-chose. Il s'est montré rassurant sur ses prises de balle et vigilant sur quelques centres tendus. Son match reste correct, sans éclat.

Joao Ferreira (5) : Actif dans son couloir droit, il obtient un penalty en deuxième période grâce à une belle percussion. Quelques approximations défensives et une relance ratée dangereuse ternissent légèrement son match. Un apport offensif intéressant, mais encore à canaliser.

Maxime Bernauer (5) : Solide pendant une bonne partie de la rencontre, il concède un penalty évitable en seconde période. En dehors de cette faute, il a plutôt bien contrôlé son vis-à-vis. Sa performance aurait pu être meilleure sans cette erreur de main.

Mickaël Nadé (5) : Présent dans les duels, il a été globalement sérieux dans son placement. Il s’est parfois aventuré un peu haut, ce qui a déséquilibré la charnière. Match honnête, mais sans vraie influence positive ou négative.

Ebenezer Annan (5) : Sérieux défensivement, le latéral de l'ASSE n’a pas hésité à monter pour proposer des solutions. Il a été propre dans ses interventions, même s’il n’a pas toujours été tranchant. Il s’est montré plus prudent après la pause.

Mahmoud Jaber (5) : Volontaire, il s’est projeté vers l’avant et a tenté d’apporter du liant au milieu. Sa frappe en seconde période n’est pas cadrée, mais il a eu le mérite d’essayer. Il a un peu baissé de régime en fin de match.

Florian Tardieu (5) : Il transforme sereinement son penalty, mais son influence dans le jeu s’est vite estompée. Peu inspiré dans la distribution, il a surtout joué la sécurité. Son match reste propre, mais peu marquant.

Aïmen Moueffek (5) : Percutant dans les premières minutes avec une frappe au-dessus, il a eu quelques éclairs intéressants. Il a manqué de constance dans la durée, mais son activité reste utile. Remplacé en seconde période.

⭐ Irvin Cardona (6) : Un but important pour lancer les Verts, sur un piqué bien senti. Très remuant dans son couloir, l'attaquant de l'ASSE a multiplié les appels et les centres. Il aurait mérité une passe décisive, mais est sorti après avoir beaucoup donné.

Augustine Boakye (4) : Match frustrant pour le Ghanéen, qui a souvent été brouillon dans ses choix. Peu de réussite dans ses centres et averti pour une faute évitable. Il n’a pas pesé sur la rencontre comme attendu.

Zuriko Davitashvili (4) : Très disponible en première période, il est à l’origine du but de Cardona. Mais sa seconde mi-temps a été plus compliquée, avec beaucoup de déchets et de mauvais choix dans le dernier geste. Un match en demi-teinte.

👔 Eirik Horneland (5) : Son équipe a dominé mais sans tuer le match, ce qui a laissé un suspense inutile. Le système mis en place a permis une première période aboutie, mais le coaching a manqué de tranchant pour éviter les frayeurs en fin de partie. L'essentiel est assuré avec la victoire, mais le coach de l'ASSE est sorti très agacé de cette rencontre.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.