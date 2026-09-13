L’ASSE reste leader de Ligue 2 malgré sa défaite à Dunkerque (2-1). Derrière les Verts, Reims et Montpellier avancent fort, tandis que plusieurs équipes restent dans le rythme.

La 6e journée de Ligue 2 a rebattu quelques cartes en haut comme en bas du classement. Saint-Étienne a connu son premier coup d’arrêt de la saison avec une défaite à Dunkerque (2-1). Les Verts conservent néanmoins la première place avec 15 points.

Derrière, Reims s’installe à la deuxième position grâce à son succès à Nancy (1-2). Montpellier complète le podium après sa victoire contre Pau (1-0). La journée a également permis à Sochaux et Grenoble de faire une bonne opération. En bas de tableau, Nantes et Laval restent en difficulté.

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Ligue 2 : l’ASSE conserve la tête malgré sa défaite

La série parfaite de l’ASSE a pris fin à Dunkerque. Après cinq victoires en autant de rencontres, les Stéphanois ont concédé leur première défaite de la saison (2-1). Un résultat qui ne remet toutefois pas en cause leur position de leader.

Avec 15 points, Saint-Étienne garde trois longueurs d’avance sur Reims. Les Verts affichent également un bilan offensif impressionnant avec 17 buts inscrits depuis le début du championnat. Leur différence de buts reste largement positive (+11).

Cette première défaite constitue néanmoins un rappel. La Ligue 2 est particulièrement serrée derrière l’ASSE. Plusieurs concurrents restent à portée de tir et chaque série positive peut rapidement modifier le classement.

Reims en a justement profité. Vainqueurs à Nancy (1-2), les Rémois poursuivent leur bonne dynamique et comptent désormais 12 points. Montpellier suit avec 11 unités après son succès face à Pau (1-0).

Annecy reste également bien placé. Malgré sa défaite à Guingamp (2-1), le club haut-savoyard occupe la quatrième place avec 10 points. Metz, qui compte neuf unités avant son déplacement au Red Star, complète provisoirement le top 5.

Un championnat très ouvert

La bataille pour les premières places s’annonce donc particulièrement intéressante. Reims, Montpellier, Annecy et Metz se tiennent en quelques points. Le résultat du match entre le Red Star et Metz, programmé lundi, pourrait encore modifier la hiérarchie.

Le Red Star compte actuellement huit points. Une victoire lui permettrait de revenir à hauteur de Metz et de se rapprocher du podium. Un succès messin permettrait au contraire au club lorrain de prendre la troisième voire la seconde place du classement.

Plus bas, Sochaux réalise une bonne opération. Victorieux de Nantes (1-0), les Lionceaux remontent à neuf points et s’installent à la sixième place. Dunkerque grimpe également avec son succès contre l’ASSE.

Dans le bas du classement, la situation reste tendue. Nantes s’est incliné à Sochaux et reste 17e avec quatre points. Laval occupe la dernière place avec le même nombre de points, mais une différence de buts moins favorable.

La 6e journée a donc confirmé une tendance forte : l’ASSE reste le patron de cette Ligue 2, mais plusieurs poursuivants commencent à se rapprocher. Le classement pourrait encore évoluer lundi soir avec le dernier rendez-vous de cette journée.

Classement de Ligue 2 avant Red Star-Metz