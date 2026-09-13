Le coach Ian Cathro

Note 5 /10

Son équipe a longtemps eu le ballon, mais sans parvenir à imposer le rythme attendu. L’ASSE a surtout perdu la maîtrise au retour des vestiaires, période durant laquelle Dunkerque a renversé la rencontre en six minutes. Cathro a réagi rapidement avec les entrées de Breum et Old dès la 53e minute, puis celles de Duffus et Ferreira à la 70e. Les Verts ont fini par se créer plusieurs situations, avec notamment les occasions de Bernauer, Davitashvili et la barre de Boakye. Mais le plan de départ n’a pas permis de contenir la montée en puissance dunkerquoise, et les ajustements n’ont pas suffi à éviter la première défaite de la saison.