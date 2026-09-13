PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2
Dunkerque – ASSE
L’ASSE a connu son premier coup d’arrêt de la saison ce samedi à Dunkerque. Battus 2-1 à Marcel-Tribut après cinq victoires consécutives, les Verts ont livré une prestation en dessous de leurs standards habituels. Voici les notes attribuées par la rédaction de Peuple-Vert aux joueurs stéphanois et à Ian Cathro.
J6 2-1 12 septembre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert
Augustine BoakyeMilieu
Note PV6/10
Le Stéphanois le plus dangereux de la soirée. Il ouvre le score à la 43e minute après un appel parfaitement servi par Davitashvili et une finition maîtrisée devant Ramos. Il résiste également à deux adversaires avant…
Le onze alignéComposition · 4-2-2-2
La composition de l’ASSE
5Áron Csongvai
6Augustine Boakye
3Gautier Larsonneur
5Irvin Cardona
3Julien Le Cardinal
5Kévin Pedro
5Maxime Bernauer
5Sohaib Naïr
5Tamar Svetlin
4Thierno Ballo
5Zuriko Davitashvili
Joueur par joueur
Les notes et les analyses
Milieu
Áron Csongvai
Note5/10
Moins influent que lors de ses premières sorties de la saison. Le Hongrois a participé à la maîtrise stéphanoise par séquences, mais l’ASSE a manqué de rythme dans l’entrejeu. Lorsque Dunkerque a accéléré après la pause, il n’a pas réussi à inverser la tendance ni à remettre les Verts dans le sens du jeu.
★
★ Homme du matchMilieu
Augustine Boakye
Note6/10
Le Stéphanois le plus dangereux de la soirée. Il ouvre le score à la 43e minute après un appel parfaitement servi par Davitashvili et une finition maîtrisée devant Ramos. Il résiste également à deux adversaires avant de servir Cardona à l’heure de jeu. Dans le temps additionnel, sa frappe déviée termine sur la barre. Il aurait pu arracher le point du nul.
Gardien
Gautier Larsonneur
Note3/10
Peu sollicité en première période, il a ensuite subi le réveil dunkerquois. Il ne peut pas grand-chose sur le premier but de Khalil Ayari. En revanche, sa responsabilité est clairement engagée sur celle de Souleymane Keita. Une sortie très limite hors de sa surface face à Keita à la 28e aurait également pu coûter cher aux Verts. Larsonneur ne rapporte pas de points quand l'équipe est en manque d'efficacité, et cela devient un problème.
Attaquant
Irvin Cardona
Note5/10
Il a apporté quelques solutions en première période, avec notamment un excellent centre pour Ballo dès la 11e minute. Plus discret ensuite, il manque une belle opportunité à la 62e après le travail de Boakye, son pied d’appui se dérobant au moment de frapper. Remplacé par Joshua Duffus à la 70e minute.
Défenseur
Julien Le Cardinal
Note3/10
Une soirée compliquée pour le capitaine stéphanois. Averti dès la 19e minute après avoir stoppé la progression de Prutsev, il a ensuite paru moins serein qu’à l’accoutumée. La défense stéphanoise a surtout beaucoup souffert au retour des vestiaires, lorsque Dunkerque a réussi à installer son jeu et à renverser la rencontre.
Défenseur
Kévin Pedro
Note5/10
Un match contrasté. Il a parfois joué avec le feu, notamment sur un centre de Lebeau à la 13e, mais il a aussi signé plusieurs interventions importantes. Solide face à Prutsev à la 33e, il a encore coupé une transition dangereuse après une perte de balle de Naïr en seconde période. Remplacé par João Ferreira à la 70e.
Défenseur
Maxime Bernauer
Note5/10
Actif dans son couloir et attentif défensivement, il a notamment coupé une transmission vers Robail dès le début de la seconde période. Il aurait surtout pu égaliser à la 75e minute après une déviation de Davitashvili, mais Moha Ramos a repoussé sa tentative. Remplacé peu après par Nadir El Jamali.
Défenseur
Sohaib Naïr
Note5/10
Il a longtemps tenu son rôle avec sérieux dans l’axe, sans forcément être directement mis en difficulté. Sa seconde période a été plus délicate, à l’image de cette perte de balle à la 66e qui offre une transition aux Nordistes. Moins dominant que lors des premières journées, il n’a pas réussi à remettre de l’ordre lorsque l’ASSE a perdu la maîtrise.
Milieu
Tamar Svetlin
Note5/10
Une première période plutôt discrète, dans un match où Saint-Étienne a eu le ballon sans toujours savoir accélérer. Averti à la 51e minute après un contact appuyé avec Massock, il a été remplacé deux minutes plus tard par Ben Old. Une sortie rapide qui ne lui a pas laissé le temps de participer à la réaction stéphanoise.
Attaquant
Thierno Ballo
Note4/10
Une première occasion dès la 11e minute, mais sa tête trop axiale n’a pas inquiété Ramos. Il a ensuite eu du mal à peser sur la défense dunkerquoise et à trouver des espaces dans les trente derniers mètres. Ian Cathro a choisi de le remplacer dès la 53e minute par Jakob Breum, juste après l’égalisation nordiste.
Milieu
Zuriko Davitashvili
Note5/10
L’un des Stéphanois les plus entreprenants avec le ballon. Sa passe dans la profondeur pour Boakye offre l’ouverture du score à l’ASSE juste avant la pause. Il a continué à provoquer et aurait pu égaliser à la 86e minute, mais Ramos a repoussé sa frappe croisée. Son activité n’a toutefois pas suffi à masquer un déchet parfois important dans les dernières transmissions.
Le coach
Ian Cathro
Note5/10
Son équipe a longtemps eu le ballon, mais sans parvenir à imposer le rythme attendu. L’ASSE a surtout perdu la maîtrise au retour des vestiaires, période durant laquelle Dunkerque a renversé la rencontre en six minutes. Cathro a réagi rapidement avec les entrées de Breum et Old dès la 53e minute, puis celles de Duffus et Ferreira à la 70e. Les Verts ont fini par se créer plusieurs situations, avec notamment les occasions de Bernauer, Davitashvili et la barre de Boakye. Mais le plan de départ n’a pas permis de contenir la montée en puissance dunkerquoise, et les ajustements n’ont pas suffi à éviter la première défaite de la saison.
Le baromètre PV
Classement général des Verts
Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
6matchs
Jakob Breum2 matchs · ★ 1
8,0/10
Irvin Cardona6 matchs · ★ 3
7,3/10
Augustine Boakye6 matchs · ★ 1
6,5/10
Áron Csongvai6 matchs · ★ 1
6,2/10
Maxime Bernauer6 matchs
6,2/10
Sohaib Naïr6 matchs
6,2/10
Thierno Ballo6 matchs
6,2/10
Julien Le Cardinal6 matchs
6,0/10
Zuriko Davitashvili4 matchs
6,0/10
Kévin Pedro6 matchs
5,8/10
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
Gautier Larsonneur6 matchs
5,5/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 2 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.