Après trois matchs sans victoire pour lancer la saison (deux défaites et un nul), les joueurs de Frédéric Dugand voulaient décrocher leur première victoire de la saison. L'ASSE affrontait le FC Borgo, club promu en U19 national, résumé de la rencontre jouée ce samedi à 19h30 à l'Etrat.

Après un nul prometteur contre Marseille en terres phocéennes (2-2), les Verts restent sur deux revers consécutifs contre l'Olympique de Rovenain (1-0) et contre Béziers (2-0). Un début qui n'est forcément pas conforme aux standards d'un club formateur comme l'ASSE. Ainsi, les coéquipiers de Tidiane Vibert veulent mettre la marche en avant.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Lengi, Assoumani, Mbambi, Jolivet - N. Mouton, Gary, Traore - Vibert, Zibi, Marliac.

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Sont entrés en jeu : Fuleki, Thouilleux, Akil, Freychet.

Résumé de la rencontre

Le match va se décanter une première fois avec le premier but stéphanois de la nouvelle recrue camerounaise André Zibi qui profite d'un ballon de Tidiane Vibert pour envoyer un missile dans la lucarne. À la demi-heure de jeu, Tidiane Vibert s'offre sa seconde passe décisive de la soirée. Sur un bon débordement, il trouve en retrait André Zibi qui inscrit le 2-0. Juste avant la pause, c'est Jédiael Mbambi qui marque de la tête. 3-0, c'est le score à la mi-temps.

Le second acte reprend de la même manière. Vibert au corner, Mbambi à la tête, ça fait 4 puis 5 lorsque Fuleki sert Vibert qui s'offre une belle frappe à l'entrée de la surface. Noham Akil y va de son but suite à une action où il se présente face au gardien et ouvre son pied pour le sixième but avant que Samuel Fuleki marque le dernier but de la soirée sur penalty. Victoire 7-0 pour les U19 qui gagnent enfin !

Les Verts joueront le prochain match contre Colomiers le dimanche 20 septembre à 11h. Un match toujours difficile à manoeuvrer face à une équipe habituée à jouer à ce niveau malgré son statut d'équipe "amateur".

Crédit photo : asse.fr