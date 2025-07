Face à la grogne des supporters, la LFP et beIN Sports ont revu la programmation télé de la Ligue 2 dès la saison 2025-2026. Plus de matchs le week-end, un calendrier plus lisible… Voici tout ce qui va changer.

C’était une demande récurrente des tribunes. Depuis des mois, les groupes de supporters dénonçaient la multiplication des matchs le vendredi soir en Ligue 2. De quoi nuire à la fois aux ambiances et à l’accessibilité pour les fans en déplacement. Messages sur les réseaux sociaux, banderoles dans les stades, grèves des encouragements : la mobilisation a payé.

Ce vendredi, à l’issue d’une réunion entre la LFP, beIN Sports et des représentants de l’Association Nationale des Supporters, plusieurs ajustements ont été actés.

Dès la première journée du championnat, une nouvelle programmation va voir le jour. À titre exceptionnel (aucun match de Ligue 1 ce week-end-là), la grande majorité des matchs de Ligue 2 se joueront le samedi 9 août :

Guingamp – Le Mans à 14h

7 matchs en multiplex à 20h

Amiens – Reims maintenu le lundi 11 août à 20h45

Trois matchs le samedi, une nouvelle norme dès la J2

Mais le changement le plus significatif interviendra dès la 2e journée de championnat. Le samedi devient officiellement une journée centrale de Ligue 2. Un match jusque-là diffusé le lundi (ou dans le multiplex du vendredi) sera désormais avancé au samedi à 14h. Résultat, en dehors des journées en semaine ou des deux dernières journées du championnat, trois rencontres seront programmées chaque samedi : une à 14h et deux autres en soirée.

La programmation sera donc bien plus attractive pour les supporters, avec plus de matchs concentrés sur le week-end, comme l’a réclamé l’Association Nationale des Supporters depuis des mois.

Une meilleure anticipation pour les fans

Autre nouveauté annoncée : la LFP et beIN Sports travailleront sur une publication anticipée des plannings. Actuellement disponibles six semaines avant les matchs, les horaires pourraient être publiés encore plus tôt à compter de la 5e journée. Une avancée qui vise à permettre aux spectateurs, notamment ceux venant de loin, de mieux s’organiser pour suivre leur club.

Ce virage dans la communication et la programmation montre la volonté des instances d'apaiser les tensions. Il s'agit de replacer les supporters au cœur du jeu.

Une réponse aux critiques… et une victoire des tribunes

Ce réajustement de la grille TV n’est pas anodin. Il marque un changement de ton de la LFP. Cette dernière répond enfin à la critique d’un football de plus en plus déconnecté des réalités des supporters. Pour les clubs de Ligue 2, dont l’ASSE, cela pourrait avoir un impact direct sur les affluences et l’ambiance dans les stades.

Le message est clair : "le foot, c’est le week-end", comme l’ont scandé les groupes ultras pendant des mois. Et la Ligue semble, cette fois, avoir entendu.