Louis Mouton s'est exprimé en conférence de presse de présentation à Angers. Il y a évoqué l'ASSE, son club de cœur. Extraits.

Son départ de l'ASSE : "Je le savais un peu (que j’allais quitter le club). Ce qui a été difficile, c’est de l’avoir quitté dans ces conditions là, avec une descente qui a fait du mal au peuple stéphanois, et bien sûr aux joueurs de l’équipe. Maintenant, il faut tourner la page. Ce n’est pas chose facile, mais ici je suis bien entouré. La ville est vraiment saine et les gens sont accueillants. Saint-Étienne, c’était 11 ou 12 ans de ma vie, et je ne vais pas cracher dessus. J’ai appris plein de choses et c’était mon rêve de jouer à Geoffroy-Guichard — et j’ai réussi à le faire.

Maintenant, il faut que je me développe moi-même en tant que personne, et pas forcément en restant attaché à un club en particulier. Le fait de partir à Angers, ça me permet de savoir ce que je veux. Le coach ne me connaît pas, les gens non plus. C’est à moi de faire mon trou.

Les défauts que j’avais à 14-15 ans, là-bas, ça restait, car j’étais formé au club. Ici, c’est une page blanche, et c’est à moi d’écrire une nouvelle histoire."

"À l'ASSE, ce n’est pas simple quand ça se passe mal." (Louis Mouton)

Le maintien, une habitude déjà avec l’ASSE ? "J’aurai un an d’expérience en plus. Après, ce championnat — mis à part Paris et trois ou quatre équipes qui suivent — il est très ouvert, avec plusieurs équipes qui vont se tirer la bourre. Il va falloir prendre des points contre les concurrents directs, ce que nous (l’ASSE) n’avons pas su faire, là où Angers a été bon.

Contre toutes les équipes autour du maintien, il faut gagner. Ce sont des matchs à six points. Avec Saint-Étienne, c’est là qu’on a manqué de résultats. Si on gagne contre toutes les équipes qui jouent le maintien, on aura déjà une petite marge. Si en plus on ajoute deux ou trois coups, on est maintenus."

Pourquoi Angers ? "J’avais des clubs étrangers aussi. J’avais en travers de la gorge d’être descendu avec Saint-Étienne, d’avoir manqué le coche. Je voulais me relancer avec un challenge en France, avant pourquoi pas de partir à l’étranger. Je fonctionne par étapes.

J’ai envie de confirmer en Ligue 1. Le fait qu’Angers soit en Ligue 1, ça a joué un grand rôle. À Saint-Étienne, ce n’est pas simple quand ça se passe mal. Il y a une grosse ferveur, donc forcément quand tout va bien, c’est incroyable. Mais Angers est un club où il est plus simple de s’épanouir et d’y jouer.

Quand Angers est venu à Geoffroy-Guichard, ça n’a pas été facile. C’est à double tranchant."