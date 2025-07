Le journaliste indépendant Romain Molina a pris la parole sans filtre au sujet de l’AS Saint-Étienne. Dans une vidéo récente, il évoque de graves dysfonctionnements internes, des tensions dans les bureaux, et soulève même des soupçons autour de cas d’extorsion impliquant d’anciens jeunes joueurs du club.

Alors que l’AS Saint-Étienne prépare une saison 2025/26 décisive pour retrouver la Ligue 1, Romain Molina jette une lumière crue sur les coulisses du club forézien. Loin de l’image d’une institution en reconstruction sereine, ses propos viennent rappeler qu’il reste encore beaucoup à faire pour rétablir une culture saine et ambitieuse. Voici l’intégralité de ses déclarations transcrites de sa dernière vidéo :

"Il y a un vrai problème à Saint-Étienne cette année. L’ambiance dans les bureaux a été exécrable. Il y a eu énormément de tensions, de dysfonctionnements… vraiment beaucoup trop. J’espère sincèrement que cela va être réglé rapidement.

Il y a aussi des problèmes du côté du centre de formation. Gérard Fernandez est toujours en poste, il me semble. C’est incompréhensible. Tout le monde est au courant dans le milieu du football, c’est devenu une légende urbaine à ce niveau-là. Et à ce sujet, je me permets de poser une vraie question : que s’est-il réellement passé avec certains joueurs africains à Saint-Étienne ? Avaient-ils réellement le contrôle de leurs comptes bancaires ?"

"L’extorsion, ce ne sont pas que des histoires qu’on raconte ailleurs"

"Encore une fois, laissons la justice faire son travail. Mais il faut le dire : l’extorsion, ce ne sont pas que des histoires qu’on raconte ailleurs. Ça s’est produit, malheureusement, trop souvent à Saint-Étienne.

J’espère que Klimer va faire le ménage, car il y avait une sacrée bande de planqués et de feignants dans ce club. C’est une honte, un scandale, surtout dans une Ligue 2 aussi affaiblie, où les ressources financières sont limitées. Quand on voit qu’un club avec un actionnaire solide, qui a investi autant d’argent l’année dernière, termine avant-dernier… c’est incompréhensible.

Je ne me suis pas encore renseigné sur les derniers mouvements, mais on en reparlera. Ce club mérite tellement mieux. Et d’ailleurs, ils sont les grands favoris pour la remontée. La Ligue 2 sera économiquement exsangue cette saison : plus de Paris FC, plus de Metz, plus de Lorient… Saint-Étienne a toutes les cartes en main pour retrouver l’élite. Et bien sûr, on leur souhaite de réussir."