Face à Clermont, l’ASSE a une nouvelle fois prouvé qu’elle pouvait s’appuyer sur un banc de qualité pour faire la différence. Avec une profondeur offensive inédite, les Verts possèdent aujourd’hui un atout de taille dans la course à la montée.

En déplacement à Clermont, les Verts ont souffert après une entame de match poussive. Mais comme souvent depuis le début de saison, Eirik Horneland a su réagir en s’appuyant sur son banc. Entré en cours de jeu, Lucas Stassin a dynamité la défense adverse et s’est montré une nouvelle fois décisif, marquant son premier but sous le maillot stéphanois. Une confirmation du potentiel de l’ancien d’Anderlecht, qui semble retrouver son meilleur niveau !

L’ASSE ne dispose pas seulement d’un onze compétitif, mais d’un effectif riche, notamment sur le plan offensif. Une variété de profils qui permet au coach norvégien d’adapter son animation en fonction des scénarios et de faire la différence dans les moments clés.

Boakye, Old, Cardona… une attaque qui fait parler les chiffres

Si l’ASSE est toujours invaincue après cinq journées, c’est en grande partie grâce à l’impact de ses joueurs offensifs. Boakye en tête, déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives, s’impose comme le joueur le plus décisif de ce début de saison. Il est suivi par Cardona (2 buts et une passe), Davitashvili (2 buts), et Lucas Stassin, qui a déjà ouvert son compteur malgré un temps de jeu réduit. Ben Old (1 but, 1 passe) et Joshua Duffus (1 but) complètent cette liste de joueurs capables de marquer ou de faire marquer.

Statistiques offensives (buts 🎯 / passes 🥅)

Boakye : ⚽⚽ 🎯🎯🎯

Cardona : ⚽⚽🎯

Davitashvili : ⚽⚽

Stassin : ⚽ 🎯

Old : ⚽ 🎯

Duffus : ⚽

Avec six attaquants déjà impliqués dans au moins un but, l’ASSE dispose d’une rare diversité en Ligue 2. Tous ont trouvé la faille ou offert un ballon décisif. Cette répartition des responsabilités offensives est l’une des forces majeures du groupe.

L’arme fatale de l'ASSE en Ligue 2

Si le club forézien occupe la tête du classement après cinq journées, il le doit à sa capacité à retourner des situations et à peser dans les secondes mi-temps. Une stratégie rendue possible par la qualité du banc, le dynamisme des entrants, et le turn-over instauré par Horneland sans perte de niveau.

Cette profondeur offensive est une donnée précieuse dans un championnat aussi long et dense que la Ligue 2. En évitant de dépendre d’un seul homme, l’ASSE peut maintenir un haut niveau de performance sur la durée. Et surtout, elle garde la capacité de faire basculer des matchs à tout instant.

Plus qu’un luxe, cette attaque à six têtes est aujourd’hui une nécessité assumée, pour atteindre l’objectif fixé : la montée en Ligue 1.