La Ligue 2 2025-2026 poursuit son marathon avec une 4ᵉ journée qui se jouera ce week-end, les 29 et 30 août. Les premiers enseignements du classement commencent à se dessiner : Saint-Étienne, Pau et Nancy forment un trio de tête attendu pour l'ASSE et étonnant pour les deux autres formations, tandis que Boulogne et Guingamp ferment déjà la marche. Tour d'horizon des enjeux de ce week-end.

Toujours sans victoire, Dunkerque (13ᵉ) vit un début de saison compliqué. Avec seulement deux points, les Maritimes doivent rapidement réagir sous peine de s’installer dans la deuxième partie de tableau. La réception de Troyes, quatrième avec 7 points, n’a rien d’un cadeau. L’ESTAC, en reconstruction, progresse vite et s’appuie sur Martin Adeline, déjà auteur de deux buts. Pour Dunkerque, il s’agit surtout de retrouver de l’efficacité dans les deux surfaces.

Nancy – Pau : duel au sommet

Vendredi à 20h, le Stade Marcel-Picot accueille une affiche qui met aux prises deux co-leaders de Ligue 2. Nancy (7 points) et Pau (7 points) ont parfaitement débuté leur saison. Les Lorrains impressionnent par leur solidité défensive avec seulement un but encaissé en trois matchs, tandis que Pau continue d’avancer grâce à une efficacité redoutable devant le but. Le vainqueur de ce duel pourrait prendre seul la tête du championnat et envoyer un signal fort à la concurrence.

Laval (12ᵉ, 3 points) n’a toujours pas gagné et reste sur trois matchs nuls. Les Tangos veulent enfin transformer leur combativité en succès. Clermont (5ᵉ, 5 points), de son côté, s’affiche comme une équipe solide mais encore en rodage offensivement. Ce duel pourrait s’avérer fermé, mais la victoire offrirait un vrai déclic à l’une des deux formations.

Avec 5 points en 3 matchs, le Red Star (6ᵉ) a bien entamé son retour en Ligue 2. En recevant Annecy (11ᵉ, 3 points), les Audoniens ont l’occasion de confirmer leurs ambitions du haut de tableau. Mais les Savoyards, qui viennent d’accrocher Dunkerque (2-2), se déplacent avec l’envie de créer la surprise. Le Red Star pourra compter sur son duo Durand–Ikanga, déjà efficace avec quatre buts cumulés.

Montpellier – Amiens : la Paillade veut confirmer

Montpellier (9ᵉ, 4 points) sort d’une victoire précieuse au Mans et espère enchaîner. Avec Zoumana Camara sur le banc, le MHSC semble retrouver une identité claire, même si la stabilité défensive reste à améliorer. En face, Amiens (7ᵉ, 4 points) a montré des ressources intéressantes, notamment grâce à Teddy Averlant, actuel meilleur buteur de Ligue 2 (2 buts). Un match qui s’annonce équilibré entre deux candidats aux premières places.

Avec 0 point en deux matchs, Boulogne occupe la dernière place et vit un retour en Ligue 2 extrêmement difficile. Rodez (14ᵉ, 2 points) n’a pas encore gagné non plus et doit saisir cette opportunité à domicile pour respirer. Les Ruthénois s’appuieront sur leur expérience du championnat face à un promu en manque de repères. Une défaite plongerait déjà Boulogne dans une situation compliquée.

Reims – Le Mans : relancer la dynamique

Reims (10ᵉ, 4 points) veut retrouver son rang après une descente de Ligue 1. Les Champenois restent irréguliers mais possèdent un effectif capable de viser la montée. Face au Mans (8ᵉ, 4 points), qui affiche une belle combativité avec Dame Gueye en forme (2 buts), la partie promet un duel offensif intéressant. Reims doit gagner pour ne pas perdre de terrain sur le haut de tableau.

Guingamp (17ᵉ, 1 point) inquiète déjà ses supporters. Avec la pire défense du championnat (8 buts encaissés en 3 matchs), l’EAG doit impérativement réagir pour éviter une crise précoce. Bastia (15ᵉ, 1 point) n’a pas plus brillé mais comptera sur son public pour faire la différence. Un match tendu, qui pourrait conditionner la suite de la saison des deux clubs.

Saint-Étienne – Grenoble : Geoffroy-Guichard en fête

Samedi à 20h, le leader stéphanois (7 points) reçoit Grenoble (16ᵉ, 1 point). Les Verts ont impressionné par leur puissance offensive depuis le début de saison, avec notamment Cardona et Davitashvili, déjà à deux buts chacun. Augustine Boakye (3 passes décisives) est également en forme, même si sa dernière sortie fut poussive. Face à une équipe grenobloise encore en difficulté, Saint-Étienne a l’occasion de consolider sa première place. L’ambiance du Chaudron devrait être à la hauteur des attentes.

Au terme de cette 4ᵉ journée, le classement pourrait se scinder en deux. D’un côté, des favoris assumés comme l’ASSE, Pau, Nancy ou Troyes. De l’autre, des clubs déjà en difficulté, à l’image de Boulogne, Guingamp ou Grenoble. Entre les deux, plusieurs formations comme Reims, Montpellier ou le Red Star espèrent confirmer leurs ambitions.