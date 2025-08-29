L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland était en conférence de presse ce jeudi midi avant le match face à Grenoble. Le coach stéphanois est désireux de bien terminer ce dernier match avant une première trêve internationale mais doit faire face à la fin du mercato. Entre départs et arrivées, il fait le point. Le dossier Ekwah est également longuement évoqué. Extraits.

Une recrue au poste d’arrière gauche ? L'absence d’Annan ne changera rien pour nous sur le marché des transferts. En revanche, à quelques jours de la clôture, il peut toujours y avoir des mouvements, indépendamment de ce sujet. Annan est un peu contrarié par sa blessure, car il avait très bien commencé avec nous. Mais c’est le football, ça fait partie du jeu, et il va falloir qu’on s’adapte.

Pierre Ekwah ? "Non, pas de nouvelles. Pierre est un joueur sous contrat, donc évidemment j’attends qu’il soit à la disposition du club et de moi-même. On attend son retour, qu’il réintègre l’équipe. Si ce n’était pas le cas, la situation serait un peu plus délicate au milieu de terrain, mais pour le moment on ne peut pas en dire davantage."

"J'ai essayé de contacter Ekwah, il ne m'a pas répondu" (Horneland en conférence de presse avant ASSE-GF38)

Est-ce que Pierre suit un programme personnel, physique ? Je n’en ai aucune idée, désolé. Non, je n’ai pas d’informations sur un éventuel programme concernant Pierre. Oui, bien sûr que j’ai essayé de le contacter. C’était tôt dans l’été : j’ai tenté de l’appeler, mais il n’a pas répondu. C’est la situation. Maintenant, le club est en dialogue avec lui, et nous verrons ce qui se passera. De mon côté, je dois me concentrer sur les joueurs présents, leur donner toute mon attention. Ce sont eux les plus importants pour moi. Et quand la situation évoluera, vous en serez informés.

Est-ce que vous espérez aussi des départs ? Oui, des départs sont possibles, mais pour le moment, il n’y a rien de concret à signaler.