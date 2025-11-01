Après une longue absence, Bradley Danger retrouve le plaisir du jeu et la pleine possession de ses moyens. Avant la réception de l’ASSE, le milieu du Red Star savoure son retour et mesure le chemin parcouru.

Absent une grande partie de la saison passée, Bradley Danger a connu une période délicate, marquée par une blessure et une rechute. Désormais de retour, le milieu audonien affiche un large sourire. « Beaucoup mieux, forcément. Quand on n’est plus blessé, quand on retrouve des jambes, c’est plus facile de jouer au foot et d’être heureux, tout simplement », confie-t-il.

Longtemps frustré de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers, il savoure désormais chaque minute passée sur le terrain. « Quand un joueur de foot ne joue pas, il n’est pas heureux. Là, je suis dans les bonnes dispositions. Mentalement, physiquement, c’est beaucoup mieux de partout. Je pense que ça se voit même au quotidien avec le groupe. » Danger admet que la famille a joué un rôle crucial dans sa reconstruction : « D’avoir ma fille à la maison, honnêtement, ça me fait relativiser de fou. »

Bradley Danger : « Le but, c’était juste de rejouer sans douleur »

Bradley Danger a abordé cette nouvelle saison avec humilité et patience. « C’était le but de rejouer, tout simplement, sans douleur. Après, moi, j’aime le foot, j’avais juste envie de revenir à 100 % et d’aider l’équipe. » Le joueur souligne la force collective du vestiaire audonien : « On est un groupe soudé. Le coach nous pousse à rester positifs, à apprendre de chaque match. »

Conscient du rôle que son entraîneur lui accorde, Danger bénéficie de la pleine confiance de Grégory Poirier, qui l’a décrit comme « une vraie recrue » après sa convalescence. L’ancien joueur de Rodez répond désormais présent et incarne cette solidarité audonienne. « L’année dernière, j’étais frustré. Je n’avais jamais connu la blessure. Aujourd’hui, je revis, je me sens utile », confie-t-il, reconnaissant envers son staff et ses coéquipiers.

Red Star – ASSE, une affiche excitante à jouer

Place maintenant au choc face à Saint-Étienne, une rencontre que Danger aborde avec enthousiasme. « Contre l’ASSE, ça va être un bon match. C’est un club historique du foot français. Après, nous aussi, on a envie de faire de belles choses », explique-t-il.

Pour le milieu, le spectacle sera au rendez-vous : « Ce sera une belle opposition. Ils prônent un beau football et nous aussi, donc ça va être cool à jouer. Forcément, on a tous envie de le jouer. » De retour à son meilleur niveau, Bradley Danger symbolise ce Red Star ambitieux, discipliné et heureux de croiser la route d’un grand du football français.