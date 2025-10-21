L'ASSE a décidé de prêter son jeune attaquant Enzo Mayilla cette saison. Souvent blessé lors du dernier exercice, le buteur né en 2006 commençait à stagner avec l'équipe réserve. Son prêt au SC Aubagne Air-Bel tombe donc à pic et est en train de lui permettre de passer un cap. Il était d'ailleurs de nouveau titulaire aujourd'hui face au Valenciennes FC.

Mi-juillet, les Verts avaient communiqué sur la situation d'Enzo Mayilla. L'ASSE avait alors annoncé le prêt de son joueur formé au club en National 1, au SC Aubagne Air-Bel. Un prêt assorti d'une prolongation de contrat dans le Forez. Mayilla est en effet désormais sous contrat jusqu'en juin 2028.

Mayilla (ASSE) face à Valenciennes

Après une préparation estivale tronquée à cause d'un pépin physique, Mayilla s'est remis dedans avec Aubagne. Systématiquement aligné d'entrée depuis la 4ème journée de championnat, Enzo Mayilla dispose d'un temps de jeu conséquent. Ce qui lui permet de véritablement s'exprimer sur le terrain. Buteur contre Quevilly-Rouen puis face à Dijon et passeur décisif contre Fleury, il est aussi précieux dans le jeu, de par ses pressings intenses et son rôle dos au but. Dans un contexte qui lui correspond, le buteur prêté par l'ASSE est donc en train de progresser.

Enzo Mayilla affrontait d'ailleurs le Valenciennes FC ce mardi soir à domicile. L'occasion de se montrer face à un gros du championnat, certes en difficulté depuis plusieurs semaines. Titulaire au coup d'envoi, il a disputé l'intégralité de la rencontre. Les sudistes ont rapidement ouvert le score. Un but sur lequel Mayilla est impliqué mais c'est son coéquipier Boudra qui marque (7e). Le SCAAB va se faire égaliser en toute fin de rencontre (87e). Score final 1-1 dans ce match de ce mardi soir.

Place désormais à un déplacement à Châteauroux pour le SCAAB. Une rencontre qui se déroulera le 31 octobre à 19h30.