Dans l'avant-match d'une rencontre qui sent le soufre entre l'ASSE et Rodez, Julien Le Cardinal est intervenu et a donné des nouvelles de sa blessure. Il a également évoqué ce match très important et la possibilité de jouer les barrages.

Julien Le Cardinal (joueur de l'ASSE) : "J’ai essayé de reprendre l’entraînement vendredi, mais on a vite vu que c’était encore un peu trop tôt. Malgré tout, les sensations sont bonnes. Je reviens plus vite que prévu et, sauf contretemps, je devrais être opérationnel la semaine prochaine. On va suivre l’évolution, mais c’est encourageant. Je peux déjà enchaîner certaines séances, mais je n’étais pas à 100 % ce soir. Dans un match comme celui-là, il faut un groupe totalement prêt. J’ai donc préféré laisser la place à des joueurs en pleine possession de leurs moyens.

On tenait quand même à être présents pour soutenir les coéquipiers. On partage tous le même objectif. C’est aussi une manière de montrer notre implication. Tout le monde n’a pas pu venir, mais on a fait la démarche d’être là. C’est important de rappeler que le groupe ne se limite pas aux 18 sur la feuille de match. On est bien plus nombreux, et cette unité compte dans ce type de moment.

Il y a beaucoup d’attentes, et c’est logique. Sur les derniers matchs, on n’a pas montré notre vrai visage. Il faut répondre autrement, avec plus d’engagement. J’ai confiance dans l’équipe pour afficher cet état d’esprit ce soir. L’objectif reste de monter directement. Maintenant, si on doit passer par les barrages, on s’y prépare aussi, mentalement et physiquement."