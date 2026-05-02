Ce samedi soir, pendant que l'ASSE joue à Rodez, Le Mans reçoit Reims à guichets fermés. La tentation de regarder ce qui se passe ailleurs est réelle — mais Philippe Montanier l'a balayé d'un revers de main en conférence de presse. Son message est d'une clarté absolue : un seul match compte.

ASSE : "J'ai aucune influence sur les autres matchs"

La question des scénarios possibles en fin de saison, Montanier l'a traitée avec une franchise désarmante. « Il y a tellement de scénarios possibles qu'en fait tous les matchs qu'il y a sauf le nôtre, j'ai aucune influence dessus. Déjà sur les nôtres, je me demande si j'en ai beaucoup, mais bon j'espère que oui. » Une touche d'autodérision bienvenue dans un contexte de pression maximale.

La suite est sans équivoque : « Forcément on va pas trop se prendre la tête avec tous les scénarios possibles et imaginables. Je conçois que certains le fassent, parce que moi, en général, je n'y participe pas trop. J'ai déjà affaire sur le terrain avec mon équipe. » Montanier ferme la porte aux calculs et aux spéculations — pas parce qu'il ne comprend pas l'intérêt, mais parce que ce n'est pas son rôle.

ASSE : "Quels que soient les scénarios, il faut gagner Rodez"

Sur la question des joueurs et de leur capacité à rester focus malgré les calculs qui circulent, le coach a été pédagogique. « La problématique est toujours la même. On joue Rodez, il faut gagner Rodez. Quels que soient les scénarios des uns et des autres, il faut quand même gagner Rodez. Donc on s'est dit, on va se concentrer pour se préparer pour Rodez. »

Un message répété, martelé, assumé. Peu importe ce que fait Le Mans face à Reims. Peu importe ce que fait Reims. L'ASSE a une seule mission ce soir — et elle est suffisamment complexe pour occuper toutes les têtes. « Pas d'autres alternatives donc l'objectif est assez clair et à nous de mettre tous les ingrédients pour. »

ASSE : Un regard vers Le Mans ? Absolument pas

La question a été posée directement — les joueurs vont-ils garder un œil sur le score manceau pendant le match ? Montanier a souri avant de répondre avec une logique imparable. « Non, pas trop parce que qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs sur le terrain ? Les gars, on arrête de jouer ? Ça me paraît difficile. Ce n'est pas le dernier match. Et puis nous, il faut qu'on gagne. »

Il a également replacé Le Mans dans son contexte propre. « Le Mans va être comme nous, ils vont essayer de gagner leur match. Ils ont un match important contre Reims, ils vont essayer de gagner. On n'est pas trop dans la spéculation en fait. » Deux équipes, deux matchs, deux objectifs parallèles — aucune raison de se laisser distraire par ce qui se passe ailleurs.

Le match aller ne sert à rien

Sur la référence au match aller — une victoire 4-0 de l'ASSE qui pourrait donner des arguments de confiance — Montanier a été catégorique. « Je n'y étais pas, donc je ne l'ai pas vécu. Rodez, c'était peut-être pas la même équipe. Il va falloir reprendre le 11 de Saint-Étienne. À ce moment-là, c'est peut-être pas du tout la même équipe non plus. »

Et d'enfoncer le clou : « Chaque match a son histoire. Je ne suis pas sûr que le match qui a eu lieu il y a 8-9 mois nous serve à quelque chose. Il y a un laps de temps trop grand pour y faire référence. » Une façon de dire que la confiance ne viendra pas des souvenirs — elle se construira sur le terrain, ce soir, dans un contexte radicalement différent.

Ce que ça dit de Montanier

La philosophie de Montanier dans cette conférence de presse est cohérente de bout en bout : contrôler ce qu'on peut contrôler, ne pas se disperser sur ce qu'on ne maîtrise pas, et mettre toute son énergie sur le seul match qui compte. « Technique, athlétique, tactique et mentale — souvent, c'est ces quatre composantes qui sont déterminantes pour faire une bonne performance. »

Ce samedi soir à Paul-Lignon, face à l'équipe la plus invincible à domicile d'Europe dans les cinq grands championnats, l'ASSE n'a qu'une mission. Gagner. Le reste suivra — ou pas.

Conférence de Presse de l'ASSE