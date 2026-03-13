Invité de l’émission « Un CAUA chez PG », diffusée sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue 1, Lucas Gourna-Douath s’est livré dans une interview intimiste. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE y retrouve un autre ancien Stéphanois, Paul-Georges Ntep, et revient notamment sur son passage à Saint-Étienne, la formation stéphanoise et son amour du football.

Lucas Gourna, qui a porté les couleurs stéphanoises entre 2018 et 2022, a disputé 65 rencontres sous le maillot vert pour un but inscrit. Après la relégation de l’ASSE, le milieu de terrain avait choisi de quitter le Forez pour découvrir le football européen en rejoignant le Red Bull Salzbourg. Depuis, il a connu un prêt à l’AS Roma, avant de rejoindre plus récemment Le Havre AC, également sous forme de prêt pour la seconde partie de saison.

Très actif sur les réseaux sociaux, Lucas Gourna a régulièrement évoqué son attachement à l’ASSE depuis son départ. Il avait d’ailleurs publié une vidéo à destination des supporters stéphanois pour annoncer l’arrivée d’Augustine Boakye, un joueur qu’il avait côtoyé dans le championnat autrichien.

Du centre de formation au Chaudron

Interrogé par Paul-Georges Ntep, passé brièvement par l’ASSE lors d’un prêt de six mois, Lucas Gourna est revenu sur ses débuts à Saint-Étienne et l’importance du club dans son développement.

« J’ai signé à Saint-Étienne à 12 ans, et ça a été un moment qui m’a marqué pour la vie. [...] Le centre de formation de Saint-Étienne, c’était la meilleure époque de ma vie. »

Le milieu de terrain a également évoqué ses premiers pas dans le monde professionnel et son premier but avec les Verts. Celui-ci avait été inscrit lors de la réception de l’Olympique de Marseille en 2022, une rencontre finalement perdue 4-2 par les Stéphanois ce soir-là.

« Quand j’ai signé à Saint-Étienne, c’était un accomplissement… même si je ne réalisais pas encore tout. [...] Marquer là où j’ai fait toutes mes classes, c’est une immense fierté. »

« Ce club-là est dans mon cœur »

Pour Lucas Gourna, Saint-Étienne reste un club à part. L’ancien Stéphanois évoque notamment l’ambiance du Chaudron et la relation particulière avec les supporters.

« Ce club-là est dans mon cœur et il restera toujours dans mon cœur. [...] Les supporters des Verts m’ont accueilli très jeune. Ils ont été exigeants avec moi, mais aussi très gentils. Tout le monde connaît la relation spéciale que j’ai avec les supporters. »

Actuellement prêté au Havre, il enchaîne les minutes de jeu chez l’actuel 14ᵉ de Ligue 1. La mission est claire : tout faire pour éviter la relégation, une situation qu’il avait déjà connue à Saint-Étienne et qui l’avait profondément marqué.

« En tant que joueur formé au club, vivre la descente de Saint-Étienne, je l’ai très mal vécu. »

Malgré son parcours européen, en Bundesliga autrichienne ou en Serie A, Lucas Gourna-Douath garde un lien très fort avec l’AS Saint-Étienne, un club qui a marqué le début de sa carrière et qui occupe toujours une place particulière dans son cœur.

Source : Ligue 1 officiel (YouTube)