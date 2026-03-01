L'ASSE est virtuellement première du championnat après sa victoire 0-3 face au Pau FC. Les Verts enchaînent depuis l'arrivée de Philippe Montanier. Florian Tardieu retrouvait une place de titulaire et s'est exprimé en après match.

Florian Tardieu au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "On arrive à marquer assez tôt. Après on a un peu reculé en première mi-temps, on n'a pas eu assez le contrôle. Mais on est resté solide et en deuxième mi-temps, avec de meilleures intentions, on a bien combiné et on marque ces deux buts. En plus ça fait clean-sheet donc ça fait du bien, surtout que c'est toujours compliqué de venir gagner ici."

Concurrence à l'ASSE : "On se pousse tous vers le haut"

"Pourquoi on subit ? C'est peut-être un peu mental. Sinon c'est les aléas du match aussi. On s'est dit qu'il fallait être costaud, c'est ce qu'on a fait. Et en seconde c'était mieux avec le ballon. (...)

Oui ça fait du bien de revenir dans le onze. Après j'essaye d'apporter que ce soit sur 10, 30 ou 90 minutes. Je donne le maximum. (...)

Le nouveau milieu ? Bien. Après peu importe les joueurs on arrive à avoir de la qualité. Aujourd'hui, Igor (Miladinovic) et Aïmen (Moueffek) étaient sur le banc, mais la semaine dernière c'était moi. Il y a de la concurrence mais c'est sain et on se pousse tous vers le haut. Il faut avoir cet état d'esprit là. (...)

Le doublé de Stassin ? Je suis content pour lui, c'est un peu mon petit. Je lui avais dit que dans le football il y avait toujours des phases compliquées. C'est quelqu'un qui bosse. Je savais que tôt ou tard ça allait arriver. Je suis aussi content pour Josh' (Duffus), qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps mais c'est un travailleur fou à l'entraînement. (...)

On attendra le résultat de Troyes. Mais il faut se focaliser sur nous, continuer cette série et maintenir l'état d'esprit qu'on a eu ce soir et sur les matchs précédents."