Auteurs d'un nul frustrant à Paul-Lignon (2-2) où ils ont mené deux fois, les Palois et le duo stéphanois formé par Axel Dodote et Luan Gadegbeku accueillaient le FCSM. Pau avait la ferme intention de décrocher un nouveau succès à domicile en Ligue 2.

Vendredi dernier, lors de l'ouverture de la 4ᵉ journée de Ligue 2, le Pau FC se déplaçait sur le terrain toujours exigeant du Rodez AF. Après la cruelle désillusion subie à domicile face à Nancy dans les ultimes secondes (0-1), les hommes de Thierry Debès ont livré un véritable combat au Stade Paul-Lignon, se quittant sur un score nul spectaculaire mais frustrant (2-2).

En effet, les Palois ont eu le mérite de mener à deux reprises dans cette rencontre engagée face à des Ruthénois réputés pour leur impact physique. Si la victoire s'est envolée en fin de partie, ce point pris à l'extérieur a permis d'effacer la frustration de la semaine précédente et d'engranger à nouveau de la confiance.

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Du temps de jeu précieux pour Dodote et Gadegbeku en Ligue 2

Du côté des deux prêtés stéphanois, le bilan individuel continue d'offrir de très belles garanties en Ligue 2. Axel Dodote était une nouvelle fois aligné dans le onze de départ par Thierry Debès. Titulaire indiscutable dans l'axe droit de la défense à trois, le jeune Stéphanois s'impose semaine après semaine comme un cadre de l'arrière-garde paloise, accumulant 90 minutes de plus au compteur avec autorité et maturité.

Luan Gadegbeku a, quant à lui, démarré la rencontre sur le banc de touche à Rodez, laissant sa place au coup d'envoi à Cheikh Fall (ancien de l'ASSE). Entré en jeu à la 64ᵉ minute, le milieu formé à Saint-Étienne a apporté toute sa fraîcheur, sa sérénité et sa qualité technique dans la conservation du ballon lors de la dernière demi-heure.

Ce vendredi soir, la réception du FC Sochaux-Montbéliard représentait un nouveau test pour le Pau FC. Face à une belle opposition en Ligue 2, les Béarnais auront à cœur de transformer la débauche d'énergie entrevue à Rodez en succès comptable devant leurs supporters. Après une ouverture du score, les palois se sont fait reprendre. Malgré la supériorité numérique pendant près d'une demi heure, les coéquipiers de Dodote n'ont jamais trouvé la solution pour remporter cette rencontre. Titulaire, Axel Dodote a disputé l'intégralité de la rencontre. Gadegbeku est lui entré à la 68e minute de jeu.

Pour Axel Dodote et Luan Gadegbeku, ce rendez-vous du vendredi soir était une opportunité idéale d'accumuler un maximum d'expérience et d'affiner leurs repères en Ligue 2.