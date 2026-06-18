C'est la période réglementaire redoutée par toutes les directions de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais force est de constater que cet été, les clignotants sont au vert pour les écuries historiques. Dans le cadre de son examen traditionnel de la situation des clubs professionnels pour la saison sportive 2026-2027, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a publié ses dernières décisions ce jeudi 18 juin.

En Ligue 1 McDonald’s, Le Mans F.C. et le Paris F.C. s'en sortent sans encombre. Du côté de la Ligue 2 BKT, le couperet n'est pas tombé non plus : le Red Star F.C., le Stade Lavallois M.F.C. et surtout le F.C. Sochaux-Montbéliard ont obtenu une validation totale de leurs budgets, sans qu’aucune mesure restrictive ne soit prise à leur égard par le gendarme financier du football français.

Sochaux peut se tourner sereinement vers ses retrouvailles avec la Ligue 2

Pour le FC Sochaux-Montbéliard, fraîchement promu en Ligue 2, ce passage réussi devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels est un immense soulagement. Il leur permet d'attaquer sereinement le marché des transferts afin de bâtir un effectif taillé pour l’étage supérieur.

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Cette annonce résonne de manière très particulière du côté du Forez. Pour rappel, l'AS Saint-Étienne avait elle-même obtenu le précieux feu vert de la DNCG pas plus tard qu'hier, mercredi 17 juin. Portée par son actionnariat canadien depuis deux ans, l'ASSE peut travailler en totale liberté sur son recrutement estival.

DNCG : Feu Vert pour l'ASSE !

Le destin fait bien les choses puisqu'en vertu du calendrier fraîchement dévoilé, Sochaux sera le tout premier adversaire des Verts le 8 août prochain au Stade Auguste-Bonal. La saison débutera donc bien par une affiche entre deux clubs historiques du foot français.

Après plusieurs années compliquées, marquées par une rétrogradation administrative en National en 2023, Sochaux est désormais plus que jamais tourné vers son retour dans le monde professionnel. Rendez-vous début août face à l'ASSE pour la première journée de Ligue 2.