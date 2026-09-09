Réunie ce mercredi 9 septembre, la commission de discipline de la LFP a prononcé différentes sanctions suite aux rencontres disputées ce week-end sur les pelouses professionnelles. Voici toutes les décisions suite à la cinquième journée de Ligue 2 et à la troisième journée de Ligue 1.

En Ligue 2, plusieurs cartons rouges ont été distribués par les arbitres. En déplacement à Laval, vendredi soir, le Red Star a réussi à s’imposer 2-1 mais a dû terminer la rencontre à dix contre onze. Mahamadou Diawara a été expulsé en fin de partie, sans conséquence autre qu’une sanction de la LFP ce mercredi pour les Franciliens.

Adversaires du Pau FC de Dodote et Gadegbeku, Sochaux a également été réduit à dix. Les lionceaux ont vu Saad Agouzoul être exclu en début de second acte. Menés 1-0, les promus n’ont pas lâché et sont allés chercher le point du nul, quinze minutes plus tard.

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Enfin, un troisième carton rouge a été distribué sur les pelouses de l’antichambre. Nancy a dû jouer une heure en infériorité numérique à la Beaujoire après l’expulsion d’Elydjah Mendy. Un coup dur qui a été bénéfique au FC Nantes, qui s’est imposé 1-0 grâce à un but en tout début de seconde mi-temps.

Du côté de l’élite, deux équipes ont été réduites à dix ce week-end. Lens a terminé sa rencontre face à Lorient en infériorité numérique suite au carton rouge reçu par Sagnan dans le temps additionnel. Le Havre a également vu Junior Mwanga être expulsé face à Brest alors que les Bretons menaient 1-0. Score final 2-1.

Au total, cinq joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 attendaient donc de connaitre les décisions de la commission de discipline de la LFP suite à leur carton rouge.

Les décisions de la LFP de ce 9 septembre

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis

Junior MWANGA (Havre AC)

1 match de suspension ferme

Souleymane SAGNAN (RC Lens)

LIGUE 2 BKT



1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis

Elydjah MENDY (AS Nancy-Lorraine)

1 match de suspension ferme

Mahamadou DIAWARA (Red Star FC)

1 match de suspension ferme

Saad AGOUZOUL (FC Sochaux)

5ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Sochaux du vendredi 4 septembre 2026.

Exclusion de Johan CAVALLI, entraîneur adjoint du Pau FC.

2 matchs de suspension ferme et 2 matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 McDONALD’S

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Comportement de M. Luis CAMPOS, Conseiller sportif du Paris Saint-Germain.

1 match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Rennais FC – Le Mans FC du vendredi 28 août 2026.

Comportement de M. Johan LIEBUS, Entraîneur des gardiens du Mans FC.

1 match de suspension ferme et 2 matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.



LIGUE 2 BKT

4e journée de Ligue 2 BKT : Dijon FCO – AS Saint-Étienne du lundi 31 août 2026.

Comportement des supporters de Dijon FCO : jets d'objets.

Fermeture pour 1 match avec sursis de la tribune nord du stade Gaston-Gérard.