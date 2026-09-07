En clôture de cette 5ème journée de Ligue 2, le FC Nantes, actuelle lanterne rouge du championnat, accueille l'AS Nancy-Lorraine. Résumé de la rencontre et classement de la Ligue 2.

En grande difficulté sportivement et comptablement depuis le début du championnat. Le FC Nantes peine à digérer sa relégation et apprend dans la douleur les rudiments de la Ligue 2. Dos au mur, les canaris ont réalisé une fin de mercato XXL pour tenter d'insuffler un nouvel élan et remonter au classement. L'objectif étant de se sortir rapidement de la zone rouge.

Nouveau coach et nouveaux cadres

Grégory Poirier a posé ses valises en Loire-Atlantique. L'ex-coach du Red Star est arrivé avec des joueurs qu'il connaît bien, notamment Ryad Hachem. Homme fort du système de Poirier l'an passé, le milieu de terrain offensif s'était distingué par sa qualité à faire la différence, avec 2 buts et 2 passes décisives. Il espère prendre les commandes du jeu nantais pour alimenter en ballons une attaque constituée de deux profils solides pour le championnat.

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En effet, en la personne de Kylian Corredor et Thomas Robinet, qui a signé sur le gong, les Canaris ont renouvelé leur ligne d'attaque. La perte du jeune et prometteur Guirassy est compensée par plus d'expérience pour apporter à Nantes.

Un adversaire rompu aux joutes de la Ligue 2

En face, l'AS Nancy-Lorraine réalise le début de championnat qu'elle espérait. Avec un maintien obtenu sur le fil la saison dernière, le club s'est renforcé qualitativement. Notamment avec la signature de l'ex-titi parisien Ilyes Housni. L'objectif de se maintenir le plus vite possible pour Nancy passera par un bon début de championnat. Avec 7 points avant la rencontre, les Lorrains ont l'occasion de mettre la pression sur le haut de tableau et de prendre de l'avance sur leurs concurrents.

Nantes s'impose (enfin), sans briller

Au terme d'une première mi-temps terne et insipide, les deux équipes regagnèrent les vestiaires sur le score de 0-0. Les Nantais sont apparus crispés dès le début de la rencontre, tandis que les Nancéiens entamaient la partie avec de bonnes intentions.

Sur un rythme haché, le scénario de cette première période tournait finalement en faveur de Nantes, avec le carton rouge adressé à Mendy à la suite d'une faute évitable à plus de 40 mètres de son but. En tant que dernier défenseur, il accrochait Robinet, qui s'échappait dans un raid solitaire.

Dans la foulée, Olivier Tanchot réajustait son équipe. Mais Nordine Kandil prenait trop de temps pour sortir. L'arbitre devait donc sévir et laissait ainsi Ndembe attendre près d'une minute avant de pouvoir entrer en jeu.

C'est finalement après seulement 20 secondes en deuxième période que Nantes ouvrira le score. Le centre de Cafaro trouvait les pieds de Thomas Robinet, seul face à la cage.

Après cette ouverture du score, le match retombait sur un rythme sensiblement similaire à celui de la première période. Nantes ne prenait aucun risque, tandis que Nancy peinait à ressortir le ballon à 10 contre 11.

Nantes s'impose pour la première fois de la saison et quitte ainsi la place de lanterne rouge.

Classement de la Ligue 2 - J5